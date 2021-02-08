Bayram İkramiyesi Zamlanıyor! Gelen Zamda sürprizler var!

Bayram ikramiyesi, Emeklilere yılda 2 kez verilen nefes suyu gibi düşünülebilir. Emeklileri mutlu eden gelişmeler arasında yer alan Bayram İkramiyesi gelecek zam miktarı vatandaşları sevindirdi. Peki Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek sizler için derledik! İşte Bayram ikramiyesi gelecek zam miktarı!

Emekli vatandaşlar için ek gelir kapılarından biri de bayram ikramiyeleridir. Bayram ikramiyeleri uzun zamandan bu yana hesaplara yatırılmaktadır. Bu neden yüzünden ülkemizde bir gelenek olarak da görülmeye başlanmıştır. Zira bayram zamanlarında emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyeler bayramda yaşanan maddi sorunları gidermektedir. Emekliler ikramiyelerden sonra;

Ek ödemeleri,

Senelik zamlar,

Promosyonlar üzerinden de maaşlarını artırabilmektedir.

Her emekli maaşı aynı değildir. Bundan kaynaklı olarak maaşların ikramiye ya da ek ödeme almasından sonraki hali de aynı değildir. Peki 2021 yılındaki ikramiye miktarları ne olacak?

Bayram İkramiyeleri Zamlı Mı Yatacak?

Kulislerde emeklilerin merakla bekledikleri emekli ikramiyelerinin rakamlarının değişeceği konuşulmaktadır. Bu durumun nedeni ise elbette yaşanan salgın hastalıktır. Korona Virüs Salgını yüzünden vatandaşların;

Alım güçleri azalmış,

Ekonomik sıkıntıları yüksekmiş,

Nakit ihtiyaçları artmıştır.

Ülkemizde emekliler için her sene toplamda 2000 TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen ikramiye ödemelerinde 2021 yılı içerisinde rakamların 2500 TL’ye çıkması beklenmektedir. 500 TL değerindeki bu zam emekli vatandaşların ceplerinde bir rahatlamaya vesile olacaktır.

Kim Ne Kadar Bayram İkramiyesi Alacak?

Resmi birimlerkonusunda henüz net açıklamalarda bulunmamıştır. Bu neden yüzünden konu hakkında kesin ifadelerde bulunmak doğru olmayacaktır. Ancak bahsedildiği üzere ikramiyelerin zamlı olarak yatacağına yönelik umutlar oldukça yüksektir.

Bayramların maddi olarak daha rahat geçmesini sağlayacak olan ikramiyelerde rakamlar sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak vatandaşlar ikramiyelerini maaşlarına eklemeyi tercih etmektedir. Her emeklinin maaşı birbirinden farklıdır. Bu da otomatik olarak rakamların değişim göstermesine neden olmaktadır. Lakin işe emekli bayram ikramiyeleri kıstasından bakıldığında;

Ramazan Bayramı’nda 1000 TL,

Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye yatırıldığını söylemek mümkündür.

Verilen bilgilerdeki rakamlar geçtiğimiz senenin verilerinden oluşmuştur. 2020 yılı içerisinde emekli vatandaşlar toplamda 2000 TL bayram ikramiyesi temin etmişlerdir. Bilindiği üzere 2021 yılı içerisine emekli maaşlarından asgari ücrete kadar belli oranlarda zam uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bayram zamanlarında emekliler için tanımlanan ikramiye miktarlarında da zam uygulanması muhtemeldir.

Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Vatandaşların merakla bekledikleri konu başlıklarından biri de emekli ikramiyeleri tarihleri üzerinedir. Zira bayram tarihleri değişim gösterdiğinden ikramiyeler de her sene aynı zamanda verilmemektedir. Uzmanlar ikramiye zamanları ile alakalı olarak bayram tarihlerine göre tahminlerde bulunmaktadır. Gerçekleştirilen tahminlerden elde edilen sonuçlar;

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10 – 12 Mayıs 2021,

Kurban Bayramı ikramiyesinin 12 – 16 Temmuz 2021 tarihlerinde verileceğini göstermektedir.

İlk kez ikramiye alacaklar için tarihler arasındaki boşluklar kafa karıştırıcı olabilmektedir. Ancak zamanın aralıklı olarak verilmesi vatandaşların lehinedir. Çünkü ikramiyeler kimlik numaralarının son hanelerine göre sıralı olarak yatırılmaktadır. Bu sayede emekli vatandaşların kalabalık ortamlara girmeden ikramiyelerini çekmeleri sağlanmaktadır. İkramiye zamanı yaklaştıkça kimin hangi gün maaşını çekebileceği de kesinlik kazanmaktadır.

Bayram İkramiyesi Tarihleri Öne Mi Çekilecek?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak konusu hakkında farklı görüşler de yok değildir. Bu durumun nedeni geçtiğimiz sene içerisinde yaşanan gelişmeler olarak gösterilmektedir. Öncelikle salgın, vatandaşların genelinde maddi sıkıntılara neden olmuştur. Geçtiğimiz sene de durum bu şekilde ilerlediği için bayram ikramiyeleri olması gerekenden daha erken bir zamanda verilmiştir.

Bayram ikramiye tarihlerinin öne çekilmesi bu sene de söz konusudur. Çünkü salgın halen devam etmektedir. Ancak hükümet kanadından henüz bu gibi bir söylem gelmemiştir. Aşı uygulamasının neticesine ya da vakaların durumlarına göre yeni tarih açıklamalarının yapılma ihtimali bulunmaktadır. Öne çekim gerçekleşirse duyurular anında yayımlanacaktır.