Başvuru Yapanlara Karşılıksız 1.300 TL Ödeme Yapılacak

Başvuru zamanını kaçıranların herhangi bir zaman içerisinde sisteme yeniden kayıt yaptırmaları mümkün değildir. Bu neden yüzünden işsiz kaldıkları için devletten karşılıksız nakdi destek almak isteyenler dikkatli davranmalıdır. Başvurulardan sonra temin edilmesi mümkün olan minimum tutar ise 700 TL’dir. Bahsedilen tutar 1.300 TL olabildiği gibi daha yükseklere de çıkabilmektedir.

Karşılıksız Para Desteği!

Karşılıksız para desteği ne zaman yapılacak konusu da işsizlik ödeneğinin merak edilen başlıklarından biridir. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından resmî açıklama gelmiştir. Başvurularından olumlu yanıt alanlar için 5 Ocak kesin tarihtir. Bu tarih kapsamında ödemelerin hesaplara gönderileceğinin altı çizilmektedir. İşsizlik maaş tutarlarında;

Damga vergisi istisna olmak üzere vergi kesintisi bulunmamaktadır,

Maaş hacizlere konu edilememektedir.

Sayılan şartlar kapsamında vatandaşlar işsiz kaldıkları dönemlerde de geçimlerini bir nebze olsun sağlayabilmektedir. Üstelik her işyerinde aynı maaş alınmadığından maaş tutarları bireysel şekilde hesaplanmaktadır. Tabi hesaplamalarda bir alt sınır olduğu gibi bir üst sınır da bulunmaktadır.

1.300 TL Almak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

İşsizlik ödenek başvurusu yapmanın bir adet yolu bulunmamaktadır. Başvurular;

İŞKUR birimlerine,

Elektronik ortamlara verilebilmektedir.

Birimlere gidilmesi halinde bireysel olarak hareket edilmesi çok önemlidir. Çünkü kurallara göre geçerli sayılacak başvurular şahsen gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için süre şartı da konmuştur. Bu çerçevede kıstas olarak hizmet akdinin ne zaman sonlandığına bakılmaktadır.

Bireyler işsizlik maaşı almak için hizmet akdinin sonlanmasından sonraki ilk 30 gün içerisinde harekete geçmelidir. Bu 30 gün içerisinde başvurunun tamamlanmaması durumunda yinelenmesi söz konusu değildir. Tabi mücbir sebepler bu alanda istisna olarak kabul edilmiştir. Mücbir sebepler yüzünden başvurularını gerçekleştiremeyenler sonraki dönemlerde de başvurularını iletebilmektedir.

İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

İşsizlik maaşı karşılıksız olarak gerekli şartları taşıyan herkese verilmektedir. Yani her işten çıkan birey bu maaşa sahip olamamaktadır. İşsizlik maaşı şartları arasında;

İşsiz kalma durumunun istek dışında gerçekleşmesi,

Kusurlu davranıştan ötürü işsiz kalmamış olmak,

Hizmet akit feshinden önceli son üç yıl içerisinde minimum 600 günlük işsizlik sigorta primi ödemiş olmak,

Akit feshinden sonraki ilk 30 gün içerisinde geçerli başvuruları İŞKUR’a iletmiş olmak gibi önemli maddeler bulunmaktadır.

Maddeli olarak sayılan kıstasların tümü bireylerde yer almak zorundadır. Bir maddeye bile uygun olunmaması demek karşılıksız maddi desteğin alınmaması demektir. Ayrıca bu tür maaşlar süresiz olarak da verilmemektedir. Prim ödeme süresine göre devam eden maaş alma durumunun tarihleri açıklanmaktadır. Bireyler bu süre içerisinde yeni bir işe girmeye çalışmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

Ödenek temini için en basit sistemlerden birinin kullanımı tercih edilmiştir. İşsizlik ödeneğinin ödenmesi PTT’ler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Maaşların yatması ile birlikte sigortalı olan işsizler herhangi bir PTT şubesine gitmelidir. Burada kimlik belgesi ile birlikte maaşların çekilmesi mümkündür.

Ödeneklerin hesaplara yatması her ayın 5.gününde gerçekleştirilmektedir. Bu zamana kadar süreç bu şekilde ilerlemiştir. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme tarihlerinde güncelleme gerçekleştirebilmektedir. Öne ya da geriye çekme şeklinde yapılacak olan güncellemeler duyuru ile bildirilmektedir. Bu neden yüzünden vatandaşların olası bakanlık duyurularını takip etmeleri de çok önemlidir.