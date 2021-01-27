Başvuru Yapanlara 5 Bin 250 TL Nakit Para Verilecek

2021 yılına girilmiş olması yardımların sona ermesi anlamına gelmemektedir. Halen aktif bir şekilde;

Nakit,

Gıda,

Kira yardımları devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama da bu durumu kanıtlar niteliktedir. Zira ekonomik sıkıntı çekenler başvuruları çerçevesinde devletin yeni yardım paketinin içerisine girebilecektir. Yardım yapılacak olan nakit tutarı ise 5 bin 250 TL olarak açıklanmıştır.

Devlet Desteği Devam Ediyor

Vatandaşların salgın yüzünden yaşadıkları nakit sıkıntısı mesleklerine göre değişim göstermektedir. Bazı meslekler salgın döneminde oldukça yüksek gelir elde etmiştir. Bazıları ise maddi açıdan çıkmaza girmiştir. Bilindiği üzere salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için 81 ilde;

Kafe – restoran,

Eğlence mekânı,

Kahvehane gibi mekanlar kapatılmıştır.

Esnaflar buna bağlı olarak devlet maddi desteklerine en çok ihtiyaç duyan meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Son açıklanan yardım paketi de bu nedene bağlı olarak esnaflara özel olarak hazırlanmıştır. Başvurularını sisteme ileten ve incelemelerden geçen esnaflar yardım temin edebilecektir. Yardım sayesinde esnafların özellikle kira borcu yüzünden yaşadıkları sıkıntıları arkalarında bırakmaları beklenmektedir.

Esnaflar İçin Destek Paketi

Esnaflara yapılacak olan yardım temelde;

Gelir kaybının giderilmesi,

Kira ödemelerinin tamamlanması amaçlarını içermektedir.

Bir gerçektir ki esnafların büyük bölümünün iş gördükleri dükkanlar kiradır. Kapalı olan dükkanlar yüzünden kira ödemelerinde bile sıkıntı yaşanmaktadır.ın sağlanması amacı ile geçtiğimiz zaman diliminde esnaflara özel bir kira yardımı zaten yapılmıştır. Büyükşehirlerde olanlar için 750 TL olan kira desteği diğer şehirlerde 500 TL olarak açıklanmıştır.

Salgının devam etmesi ve önlemlerin esnetilmemesi esnaf için yeni bir paketin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Paket resmi birimler tarafından onaylanmıştır. Bu sayede başvurularını doğru bir şekilde yapan esnaflar devlet desteğinden sorunsuz bir şekilde istifade edebilecektir.

Esnaf Gelir ve Kira Desteği

Esnaflar yaşanan zorlu süreçte farklı çözüm önerilerinden de istifade edebilme şansına sahiptir. Zira özellikle kamu bankaları kredi konusunda yeni çalışmalara imza atmaktadır. Kamu bankaları esnaf kredisi çekmek isteyenlere özel faiz oranları uygulanmaktadır. Bankalar tarafından hazırlanan kredi paketlerinde de ana amaç esnafın rahat etmesidir. Üstelik bu kredilerin büyük bir bölümünde ödemeler 6 aya kadar ertelenebilmektedir.

Kredi çekmek istemeyenler ise doğrudan devlet yardımlarından şanslarını deneyebilmektedir. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl içerisinde salgına ek olarak afetler de yaşanmıştır. Devlet, afet yüzünden dükkânı zarar gören esnafın da yanındadır. bu kategoriye giren esnaflar kendilerine ayrılan bütçe içerisinden 100 bin TL’ye kadar nakit talep ederek zararlarını giderme şansına sahiptir.

Destek Başvuruları Hakkında

Sosyal yardım başvuruları yardım sayısının artmasından sonra farklı başvuru sistemlerini geçerli kılmıştır. Yardım başvurularında olanakların genişlemesi insanların rahat bir şekilde hareket edebilmesi anlamına da gelmektedir. 2020 yılından bu yana artarak devam eden yardımlara başvuru;

E-devlet üzerinden,

İlgili bakanlık merkezlerinden yapılabilmektedir.

Esnaflara destek sağlayacak olan bu yardım için başvurular doğrudan e-devlet üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlar e-devlet girişlerinden sonra form doldurup onaylayarak başvurularını iletebilmektedir. Başvurulardan sonra otomatik inceleme süreci başlayacaktır. Yardım almaya hak kazanan esnafların açıklaması ise Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Esnaflar almaya hak kazandıkları nakitleri beklemek zorunda kalmadan temin edebileceklerdir. Böylelikle artan geçim sıkıntısından bunalan esnaf bir nebze nefes alabilecektir.