Başvuru Yapan Vatandaşlara Aylık 425 Lira Maaş Bağlanacak!

Devlet tarafından vatandaşlara verilen destekler sürmeye devam ediyor. 2017 yılından itibaren anne babası çalışan bebeklerin bakımlarını üstlenmesi için büyük annelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından maaş verilmeye başlandı. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan kişiler online ya da birebir başvuru yapabilecek. Online başvuru yapacak olan vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmi internet sitesine girecek. Gerekli şartları sağlayan kişilere her ay düzenli olarak belirli miktarda maaş verilecek.

Yüz yüze torun bakım maaşı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ise izlemesi gereken adımlar şunlardır:

•Başvuru yapacak kişilerin öncelikle kurum tarafından sunulan başvuru koşullarını yerine getiriyor olması gerekmektedir.

•Kurumun vatandaşlardan istediği belgelerin başvurudan önce hazırlanmış olması gerekmektedir.

•Başvurudan önce büyükannenin tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması istenir.

•Gerekli adımlar tamamlandıktan sonra kişinin yaşadığı yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüklerine gitmesi gerekmektedir.

•Gittikleri kurumlarda yetkili kişilere torun bakım maaşı için başvuru yapmak istediklerini söylerler ve başvuru dilekçesi doldururlar.

2021 TORUN BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Torun bakım maaşı almak isteyen kişilerin taşıması gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullar şunlardır;

•Başvuru yapan kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

•Torun bakım maaşı için seçilen pilot illerden birinde yaşıyor olması gerekmektedir.

•Maaştan yararlanmak isteyen annenin ve çocuğun aynı evde yaşaması büyükannenin ise aynı şehir içinde yaşıyor olması gerekmektedir.

•Bakılacak çocuğun başvuru tarihinden itibaren 3 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

•Annenin en az 18 yaşında büyük, büyükannenin 65 yaşından küçük olması gerekmektedir.

•Annenin iş sözleşmesinin tabii ve sigortalı olarak özel sektörde bir işte fiilen çalışması ve destek alacağız süre boyunca işten ayrılmaması gerekmektedir.

•Kurum tarafından belirlenmiş olan anne ve babanın ücret gelirinin ücret sınırlarını aşmaması gerekmektedir.

•Başvuru yapacak annenin işverene olan kişiyle 3 dereceye kadar kan ve kayın hısımlık ilişkisinin olmaması gerekmektedir.

•Destek alan kişilerin çocuk bakımı için ayrıca bir bakıcı çalıştırmıyor olması gerekmektedir.

•Büyük annenin çocuğa bakmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.

TORUM BAKIM MAAŞI PİLOT İLLER

Bakım maaşı şimdilik bazı şehirlerde yaşayan vatandaşlara verilmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri, Sakarya, Konya, Gaziantep, Tekirdağ bu illerdendir.

TORUN BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Torununun bakımını üstlenen büyükannelere 12 ay boyunca verilecek olan maaş 425 liradır.