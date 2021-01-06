Başvuru Yapan Kişilere Aylık Karşılıksız 864 Lira Verilecek!

2020 yılına ilişkin enflasyon oranlarının ilan edilmesi ile birlikte yaşlılara ödenen maaş miktarı da değişti. Devlet tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşının miktarında 2021 yılında artış yaşandı. İşte yaşlılık maaşı başvuru koşulları, miktarı ve gerekli evrakları…

Devletin sağladığı destek ödemelerinden biri de yaşlılık maaşıdır. Sosyal güvencesi olmayan yaşlılara 65 yaş ve üstü olması şartıyla verilen bu maaş ödemelerinin miktarı enflasyon endeksli olduğu için 2021 yılında miktarı artış gösterdi.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından her ay 65 yaş maaşı yani yaşlılık maaşı verilmektedir. 2020 yılında her ay devletten yaşlılık maaşı alan kişiler ayda 711 lira alıyordu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları sayesinde hem 2020 yılının tamamını kapsayan genel enflasyon oranı hem de memur emekli maaşlarını doğrudan etkileyen son 6 aylık enflasyon miktarı belirlendi. 2020 yılı için TÜFE rakamlarını açıklayan TÜİK, yüzde 12,28 olduğunu belirtti. Memur, emekli maaşlarını değiştiren enflasyon oranları, memur maaşlarına endekslenen devlet desteklerinin miktarını da artırmış oldu.

Yaşlılık aylığının 2021 yılındaki miktarı, asgari ücrete yapılan son zamla birlikte artış gösterdi. Geçen yıla oranla 500 lira artan asgari ücret yüzde 21,56 oranında artış göstererek net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyuruldu. Vatandaşlar ise yapılan bu zammın yaşlılık maaşına nasıl yansıyacağını merak ediyordu. 2021 yaşlılık maaşı da 711.5 liradan 864.89 liraya yükselirken, engellilere ödenen maaş da 851.95 liradan 1035.63 liraya artış gösterdi.

YAŞLILIK MAAŞI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapan kişinin 65 yaşı doldurmuş olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekmektedir.

Nafaka almıyor olması gerekmektedir.

Hiçbir geliri olmaması ve sağlık sigortası olmaması gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler kanununa göre; hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmaması gerekmektedir.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların yaşlılık maaşına başvuru yaparken teslim etmesi gereken bazı evraklar vardır. Bunlar;