Başvuru Yapan Herkese 3 Ay Ertelemeli 10 Bin- 50 Bin TL Kredi Verilecek

Bankalar salgının ilk başladığı dönemlerden beri;

Kredi taksitlerini erteleme,

Kredi vade sayılarını artırma,

Kredi paketlerini yenileme,

Faiz oranlarında değişime gitme gibi avantajları katılımcılarına sunmaktadır.

Yeni gelen açıklamalar desteklerin devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda desteklerden istifade edilmesi için taşınması gereken şartları ve başvuru sistemlerini içeriklerimizden temin edebilirsiniz.

3 Ay Ertelemeli Kredi

3 ay ertelemeli kredi olanakları temel ihtiyaç kredisi başlığı altından verilmektedir. Hatta bazı bankalarda erteleme miktarları 6 aya kadar çıkabilmektedir. Bankaların hizmet politikaları kendilerine göre değişim göstermektedir. Erteleme miktarı konusundaki kesin sonuçların temin edilmesi için bankaların resmi internet sitelerindeki son açıklamaların öğrenilmesi gerekmektedir.

Bankalardan;

3 ay

6 ay ertelemeli kredi olanakları üzerinden kredi alınabilmektedir.

Erteleme miktarlarının belli olmasında çekilecek olan kredi miktarı da önemli bir etmendir. Genellikle çok yüksek meblağlar üzerinden kredi çekildiğinde erteleme miktarı 6 aya kadar çıkabilmektedir. Ertelemeler sadece bireysel olan kredilerin konusu değildir. Ticari kredilerde de erteleme söz konusudur.

Salgın Kapsamında Destek

10 bin TL,

50 bin TL kredi 3 ay ertelemeli olarak alınabilmektedir.

Vatandaşlar içinverilme oranları salgın kapsamında artış göstermiştir. bu durum piyasada artış gösteren nakit ihtiyacı ile ilişkilidir. Zira insanlar işlerine ara vermek zorunda kaldıklarından ötürü normal ödemelerini gerçekleştirmek konusunda sıkıntı yaşamaktadır. bu bağlamda temel ihtiyaç kredileri imdada koşmaktadır. Alternatif bankalar üzerinden;

Ertelemeli olan krediler ilk olarak kamu bankalarının bir avantajı olarak sunulmuştur. Kamu bankalarından sonra özel bankalardan da ertelemeli kredi temin edilmesi mümkün olmuştur. Halen devam eden kampanyalardan başvuru yapan hemen herkes istifade edebilmektedir. Banka personelleri konu hakkında detaylı bilgi sunumu da gerçekleştirmektedir.

10 Bin TL 50 Bin TL Kredi

10 bin TL temel ihtiyaç kredisi kapsamında on binlerce vatandaşın kredi çektiği bilinmektedir. bu kredinin ödemelerinin ertelemeli olması talep oranlarının yükselme nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle kira ya da fatura ödemeleri gibi acil nakitlerde bu kredinin seçildiği bir gerçektir. Faiz oranlarının düşük olması kredinin bir diğer tercih nedenidir.

Giderlerini karşılama konusunda 10 bin TL yetersiz olanlara bankalar 50 bin TL kredi önerisinde bulunmaktadır. Üstelik 50 bin TL değerinde olan kredinin olanakları 10 bin TL olanla aynıdır. Bu sayede özellikle ödeme aşamasında vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşamalarının önüne geçilmiş olunmaktadır. Kredi konusunda artık başvuru avantajları da bulunmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vatandaşların 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapabilmeleri için şubelere gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Başvurular özellikle salgın şartları işin içine girdiğinde online olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda sayılacak genel başvuru yöntemleri;

Şubelerden direkt başvuru,

Mobil bankacılık sistemlerinden başvuru,

Resmi internet sitesi üzerinden başvuru şeklindedir.

Başvurularından onay almak isteyenlerin taşımaları gerekli olan şartlar da bankaya göre değişmektedir. Ancak bankalar genel olarak kredi notu düşük olan vatandaşların kredi onaylarını kabul etmemektedir. Bu neden yüzünden başvur öncesinde kredi notu kontrol edilmelidir. On sekiz yaşından küçük olanlar ya da sigortası bulunmayanlar da kredi avantajlarından yararlanamamaktadır. Bunların haricindeki özel şartlar banka bilgilendirmeleri esnasında kişisel olarak öğrenilebilmektedir.