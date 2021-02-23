Başvuru yapan herkese 3 ay ertelemeli 10 bin - 50 bin TL destek kredi verilecek

Kredi onayı almak isteyen müşteriler belirtilen şartlara uygun oldukları sürece kredi başvurusunu kolay bir şekilde yapabilir.

Akbank, Yapıkredi, QNB Finansbank 10 bin – 50 bin TL destek kredisini 3 ay geri ödemesiz olarak sunuyor

Sizlere yazımızda Akbank, Yapıkredi, QNB Finansbank tarafından duyurulan destek kredi kampanyası hakkında detaylı bilgiler sunacağız. İlgili bankalar müşteriler tarafından ilk tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. Bankalar tarafından belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar, koşulları karşıladıkları durumda istedikleri destek kredisini almaya kolayca hak kazanacak. 3 ay süreli erteleme fırsatı sunan bankalar, kampanya kapsamında %1,39’dan başlayan faiz oranları ile kredi vereceğini duyurmuştur. Şubelerden, mobil üzerinden başvuruların yapılabileceği bildirilmiştir. 36 ay vadeli olarak sunulan kampanya, vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi adına titizlikle hazırlanmıştır. Bir yılı aşkın süredir ülkemizde ve tüm dünyada etkisini sert bir şekilde göstermeye devam eden salgın süreci sebebi ile bankalar tarafından sunulan destek kredi kampanyaları son zamanlarda artış göstermektedir. İşte ilgili bankaların vatandaşa sunduğu kredi kapsamında detaylı bilgiler...

Akbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Akbank müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak destek kredi imkanı sunmaktadır. Destek kredisi kapsamında maksimum vade süresi 36 ay olarak belirtilmiştir. 10 bin TL’lik kredi için ödenmesi gereken aylık taksit tutarı ise 410,19 TL’dir. İlk ödemenin 92 gün ertelenme fırsatı bulunurken ödemesiz dönem sonu itibari ile ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilecektir. Taksit ödemelerinin ise bir sonraki ayda başlayacağı bildirilmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kredimakbankta.com adresi üzerinden istenilen bilgiler ile başvuru yapılabilmektedir. İnternet sayfası üzerinden T.C. vatandaşlık numarasıve cep telefonu bilgileri girilerek gerçekleştirilen başvurunun sonuçlarının ise sms yolu ile bildirileceği ifade edilmiştir.

36 ay vadeli 50.000 TL destek kredisi ise %1.56 oranı ile uygulanacaktır. İlgili kampanyanın müşterilerine sunduğu aylık taksit oranı 1.921,55 TL olarak bildirilmiştir. Akbank’ın vatandaşlarına sunmuş olduğu ilgili 50.000 liralık destek kredisi için belirlenmiş olan toplam ödeme ise 69.425,80 TL olarak müşteri bilgisine sunulmuştur.

Yapıkredi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Pandemi döneminde destek kredi imkanı sağlayan bankalardan biri olan Yapıkredi, ödemesiz dönem dahil olmak üzere maksimum 36 ay vade ve 3 ay sonra geri ödemeli olarak vatandaşlara kredi seçeneği sunmaktadır.YapıKredi 10 bin TL’lik destek kredisinde, Müşteri İletişim Merkezinden, SMS yoluyla, yapikredi.com.tr’den, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesinden, Yapı Kredi Şubelerine giderek veya ATM’lerden başvuru işlemlerinin gerçekleşebileceğini duyurmuştur. Yüzde 2,21 olarak uygulanacak faiz oranı vatandaş bilgisine sunulmuştur. Yapıkredi’nin müşterilerine sunduğu kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 434,57 TL’dir. Alınan 10.000 liralık kredi için toplam ödeme ise 15.694,52 TL olarak belirlenmiştir.

Yapıkredi’nin müşterilerine sunduğu 50.000 liralık destek kredisinin ise faiz oranı %2,03 olarak belirtilmiştir. Kampanyanın aylık geri ödeme tutarı ise2.101,60 TL’dir. 3 ay erteleme seçeneği sunan kampanya kapsamında toplam ödeme ise 75.907,60 TL’dir.

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank vatandaşa 3 ay erteleme seçeneği sunarak 10.000 TL ve 50.000 TL’lik destek kredisi imkanı sunmuştur. Müşterisine 36 ay vadeli kredi fırsatı sunan QNB Finansbank, 10.000 liralık kredisi için %1,39 faiz oranı uygulayacağını bildirmiştir. Aylık taksit miktarı 371,72 TL olan kampanyanın toplam ödeme tutarı ise 13.431,92 TL’dir.

QNB Finansbank’ın vatandaşa sunduğu 50.000 liralık kredi seçeneğinin faiz oranı ise yüzde 1,39 olarak uygulanacaktır. Aylık taksit tutarı 1.858,59 TL olarak belirlenen kredi seçeneğinin toplam geri ödeme tutarı ise 66.909,16 TL olarak açıklanmıştır.