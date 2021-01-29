Başvuru Ekranı Açıldı! Vatandaş Akın Etti

Özellikle tüm dünyada yaygın bir söylenti olarak başlayan ve yavaş yavaş etkilerini hissettirmeye başlayan korona virüs ikinci dalgası ne yazık ki birçok işletmeyi ve kişiyi zor duruma soktu. Özellikle işletmelerin küçülmeye gitmek zorunda kalmaları ve iş yapabilecekleri alan bulamamaları nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gitmeleri de birçok vatandaşın işsiz kalmasına neden oldu.

İşsiz kalan vatandaşlar için bir hayli zor bir süreç olan pandemi süreci pek çok konuda vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Pandemi süreci sebebi ile kapatılan iş yerlerinden çıkan işçiler ev kirası, telefon faturaları gibi giderlerini karşılayamayacak duruma geldi. Bunun üzerine oldukça dikkat çekici bir kampanya başlatan ING Bank adeta vatandaşa nefes alabilecekleri bir fırsat sundu. ING Bank başvuru ekranları açılır açılmaz vatandaşların akın etmesiyle başvurular alınmaya başlandı. Bu başvurular esnasında zaman zaman oldukça yoğunluk yaşansa da vatandaşlar açısından bu durum bir sıkıntı yaşatmadı.

İNG Bank vatandaşların zor durumdan çıkabilmelerine destek olmak amaçlı bir kredi kampanyası başlattı. Üstelik üç ay geri ödeme olmayacak şekilde dağıtılan kredi vatandaşların biraz daha nefes almasını sağlayacak.

3 Ay Geri Ödeme Yok

Son zamanlarda pandemi döneminin de etkisi ile daha da artmaya devam eden nakit ihtiyacı, bankaları çalışmalarını hızlandırmaya itti. Etkili bir çalışmanın ardından oldukça dikkat çekici bir kredi kampanyası ile vatandaşın karşısına çıkankampanyasını resmen başlattı. Üstelik oldukça yüksek miktarlarda dahi kredi veren ve 3 ay boyunca geri ödemesi olmayan kredi kampanyası yoğun ilgi görmekte. Bu kampanyada vatandaşlarimkânları ile pandemi sürecinin ağırlığını bir nebze olsun kaldırabilecek.

Verilecek olan kredinin taksitlendirme seçeneklerine, faiz oranlarına ve kredi limitlerine bakacak olursak 1,54 gibi oldukça dikkat çekici bir düşük faizli kredi söz konusu. ING Bankası tüm vatandaşların krediden yararlanması için oldukça önemli adımlar atarak çeşitli taksitlendirme seçenekleri sunuyor. ING Bank tarafından açıklanan verilere göre kredinin bankaya olan yıllık maliyeti %25 olarak bildirildi.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Sunulan bu kredi kampanyasına başvuru yapmak için izlemeniz gereken birkaç yol bulunuyor. ING Bank 3 ay ödemesiz kredi kampanyasına katılmak için kimlik kartınız ile birlikte şubeyi ziyaret edebilir yada online işlemleri kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ALO Kredi Destek birimi de tüm vatandaşların başvurularını almak için mesai saatleri içerisinde aktif olacak. Dilerseniz kredi başvurunuzu online işlemlerden de gerçekleştirebilir ve pandemi döneminde daha sağlıklı bir adım atmış olursunuz.

Bunun için tek yapmanız gereken 36 aya varan vade seçeneği içerisinden size uygun olanı belirlemek. Ardından çekmek istediğiniz tutarı da belirleyerek sizin için oluşturulan başvuru formunda uygun yerlere doldurmanız gerekmektedir. Bunlar haricinde de sizden istenilen kişisel bilgilerinizi telefon, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vb. bilgileri doğru yazdığınıza emin olmalısınız. Dilerseniz kredi çekmeden önce ödeme seçeneklerini ve size uygun vade seçeneklerini de online işlemler menüsünden görebilir ve en doğru olana karar verdikten sonra size uygun olan krediye başvuru yapabilirsiniz.