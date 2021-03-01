Başvuranların Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek! En Az 106 Lira Fatura Desteği

Herkesin kabul edeceği üzere dar gelirli aile sayısı Türkiye’de günden güne artıyor. Özellikle 2020 yılının Mart ayında başlayan ve halen daha günümüzde de ülkemizi derinden etkileyen COVID 19 salgını ve akabinde gelen pandemi sürecinin sonunda pek çok aile, dar gelirli statüsüne düşmek mecburiyetinde kaldı. Bunun farkında olan devletimiz çeşitli kurumları ile zor durumda olan vatandaşlara ve dar gelirli ailelere yardım etmek için seferber oluyor. Bu durumun en iyi örneklerinden birisi de PTT tarafından dar gelirli aileler için yapılan elektrik faturası yardımı… PTT tarafından yapılan elektrik faturası yardımı, dar gelirli ailelere PTT tarafından bedava elektrik manşetleri ile de görülebilse de detayları hakkında ortada pek fazla bilgi bulunmuyor. Sizler için haberimizin devamında PTT elektrik yardımı ile ilgili detaylara yer verdik.

Aile Bakanlığı çeşitli kuruluşlar aracılığı ile dar gelirli ailelere içerisinde bulunduğumuz şu zor aylarda yardım etmek üzere kolları sıvadı. Bu bağlamda Aile Bakanlığı, PTT aracılığı ile dar gelirli ailelerin elektrik faturalarına maddi katkı sağlayacak. 2020 senesinde de bu yardım sağlanıyordu ancak bahsi geçen yılda yani geçtiğimiz yılda PTT bu yardım kapsamında en az 53 TL öderken bu meblağ 2021 yılında 106 TL’ye çıktı. Neredeyse 2 milyon kişinin yararlanabileceği bu desteğe başvurmak için gerekli koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir. PTT tarafından belirtilen "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları" şartını karşılıyorsanız bu yardıma başvurabilirsiniz.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Gerekli koşulları sağlayan kişiler, elektrik faturası desteği almak için Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek bizzat başvurularını iletebilirler. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ALO 144’ü arayabilir.

1-2 kişilik ailelere aylık 75 kWh,

3 kişilik ailelere aylık 100 kWh,

4 kişilik ailelere aylık 125 kWh,

5 ve daha fazla kişilik ailelere aylık 150 kWh karşılığı para yardımı yapılmaktadır. Bu tutar en az 106 liradır.