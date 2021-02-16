Başvuranlara anında yardım! 5 bin TL ve 10 bin ödünç para veriliyor

Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Başvuranlara anında yardım! Kampanyaları düzenlenmiştir. 5 bin 10 bin TL ödünç para imkânı sağlayan bakanlık yardımların sebebini korona virüs olarak göstermektedir.

Başvuranlara anında yardım! 5 bin TL ve 10 bin ödünç para veriliyor

2020 Yılının mart ayında ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp kavurarak etkisi altına alan korana virüs hastalığı milyonlarca insanın ekonomisinin de kötü etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle çocuklu aileler ve esnaflar bu durumdan çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Sağlık sektöründe yaşanan krizler pandemi tedbirlerinin hız kesmeden artmasına sebep olmuştur. Bu durumdan da en fazla etkilenen kişiler ise; hiç kuşkusuz dükkân sahipleri olmuştur.

Yardımlar Kimlere Yapılıyor?

Pandemi döneminin Türkiye’de başlaması özellikle de restoranların, kafelerin ve çeşitli eğlence merkezlerinin geçici olarak kapanmasına sebep olmuştur. Dükkanlarının kısa süre içerisinde açılacağını uman birçok vatandaş, salgının hız kesmeyen ilerleyişi nedeniyle çok mağdur bir durumda olduklarını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir. Geçimini özel sektörden karşılayan insanların belli bir kısmı da işlerine son verildiğini ve bu durumdan ailecek kötü etkilendiklerini her fırsatta yinelemeye devam etmektedir. Hal böyle olunca birçok banka da vatandaşlara kredi vermeye ve bu kredilerin faizlerini düşürmeye de karar vermiştir.

Ancak düşük oranda faizlerle verilen krediler bile vatandaşın ekonomisini düzeltmesini sağlayamamıştır. Kredi ödemelerinin günü geldiği zaman, dükkanlarının ve iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı, ödemelerini gerçekleştiremeyen vatandaşların büyük bir kısmı, durumdan ne kadar mağdur olduklarını açıklamıştır. Bu durumun farkında varan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, çalışmalarına başlayarak 5 bin ve 10 bin TL oranlarında para yardımı yapacaklarını tüm vatandaşlara duyurmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak yardımların ise; başvuruda bulunan herkese verilmesi beklenmektedir.

Ödün Paralar Kimlere Veriliyor?

Bakanlığın yaptığı çalışmaları duyan vatandaşların büyük birçoğu, ödünç paralar kimlere veriliyor? Başlığı altında sıkı bir araştırma yapmaktadır. İhtiyaç sahiplerine verilecek olan bu yardımlar ikraz paraları olarak da isimlendirilmektedir. İhtiyaç sahibi olan kişiler, başvurularını yaptıktan ve yardımlarını aldıktan sonra belli bir ödeme yöntemi kapsamında aldıkları borcu da geri ödemekle yükümlüdürler.

Ödemelerin yapılacağı zamanlarda ise; bakanlıklar tarafından kişilere herhangi bir faiz yaptırımı kesinlikle uygulanmayacaktır. Vatandaşlardan faiz alınmayacak olması ise; başvuruların yoğunlaşmasına da neden olmuştur. Verilen borç miktarlarında herhangi bir faizin uygulanmıyor oluşu, borçların daha kolay ödenmesine ve vatandaşın ekonomisini düzeltmesine de büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakanlığın yaptığı yardımlardan yararlanmak isteyen ve maddi durumunu düzeltmek isteyen birçok vatandaş başvuru şartları nelerdir? Konusunu araştırmaya devam etmektedir. Başvurularınızın gerçekleştirilmesi için, uygulanan yaptırımlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Başvuru yapacak olan kişilerin herhangi bir bakanlığa ya da bankalardan bir tanesine borcunun olmaması gerekmektedir.
  • Başvuru yapacak olan kişilerin en az 2 tane olmak üzere kefil göstermesi gerekmektedir.
  • Daha önce verilen ödünç para fırsatlarından yararlandıysanız da bakanlığa yapmış olduğunuz müracaat geçersiz sayılacaktır.
  • Belirlenmiş olan ödeme seçeneklerinizin ve taksitlendirme sürenizin aksatılmaması ve ödemelerinizin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Bakanlığın borç sistemindeki kuralları karşılayan biriyseniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına başvuruda bulunarak ödenek talebinde bulunmanız mümkün olacaktır. Bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen birçok insani, ücretlerin banka tarafından ödendiğini sanması Başvurular nasıl yapılıyor? Sorularının artmasına neden olmuştur. Bakanlık tarafından size verilecek olan ücretlerin, bankalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ödenek almak için; bankalara başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 20:22
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YORUMLAR
Elektirikci
Elektirikci - 5 saat Önce

Allah razı olsun sizden esnafa çok güzel destek oluyorsunuz ama bu faizler neyin nesi zatan bankalar da borcu olan var birde bu üstüne gelsin miletti iycene zor duruma köyün Allah yan ve yardımcımız olsun

Cüneyt bal
Cüneyt bal - 5 saat Önce

Kiramı veremiyom geçinemiyorum zor durumdayım

Oruç sarı
Oruç sarı - 5 saat Önce

Engelliyim kardan dolayı dışa çıkamıyorum evim kira 4 çocuk var okuyor yardım ederseniz tesekur

Herkezin
Herkezin - 2 saat Önce

Herkesin borcu var siz borcu olmayani ariyorsunuz öylemi ödünç para veroyorsun

Fatma fındıklı
Fatma fındıklı - 2 saat Önce

Babamdan 800 lira emekli maaşı alıyorum hiç bişeye yetmiyor bende yardım almak istiyorum

SAFFET ŞİMSEK
SAFFET ŞİMSEK - 2 saat Önce

Iyguzelde enaz 2 kefil niye isteniyor zaten bu zamanda kimse kimseye keril olmuyor baba ogulabile .

Mehmet Erdik
Mehmet Erdik - 1 saat Önce

Bu bakanlık hanki mantığa hizmet ediyor iki kefil bankalara borcun olmayacak peki kim kime kefil olur budevirde ve bankalara 3 yıldır insanlara yem ettiler yalanları batsın. Burada ki müjde büyük müjde diye ballandıra ballandıra sayfalarca tekrar tekrar yazdığınız kredileri bankalara sordum hiç biri yok artı bankalar da 1300.puoan ve gecikme olmayacak diyor burada kaç çeşit müjdeli kredi haberi varsa bankalarda yokmuş reklam alacağız diye %90nı uydurma haberleri yazanları kınıyorum. Emekli hem de esnafim maaşının 4 katına borçlandım bu virüs de oy verdiklerimiz yanımızda olmadığına bilin

servet özmen
servet özmen - 1 saat Önce

ben kiraciyem ama çok zor durumdayem

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