Başvuranlara anında yardım! 5 bin TL ve 10 bin ödünç para veriliyor

2020 Yılının mart ayında ortaya çıkan ve bütün dünyayı kasıp kavurarak etkisi altına alan korana virüs hastalığı milyonlarca insanın ekonomisinin de kötü etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle çocuklu aileler ve esnaflar bu durumdan çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Sağlık sektöründe yaşanan krizler pandemi tedbirlerinin hız kesmeden artmasına sebep olmuştur. Bu durumdan da en fazla etkilenen kişiler ise; hiç kuşkusuz dükkân sahipleri olmuştur.

Yardımlar Kimlere Yapılıyor?

Pandemi döneminin Türkiye’de başlaması özellikle de restoranların, kafelerin ve çeşitli eğlence merkezlerinin geçici olarak kapanmasına sebep olmuştur. Dükkanlarının kısa süre içerisinde açılacağını uman birçok vatandaş, salgının hız kesmeyen ilerleyişi nedeniyle çok mağdur bir durumda olduklarını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir. Geçimini özel sektörden karşılayan insanların belli bir kısmı da işlerine son verildiğini ve bu durumdan ailecek kötü etkilendiklerini her fırsatta yinelemeye devam etmektedir. Hal böyle olunca birçok banka da vatandaşlara kredi vermeye ve bu kredilerin faizlerini düşürmeye de karar vermiştir.

Ancak düşük oranda faizlerle verilen krediler bile vatandaşın ekonomisini düzeltmesini sağlayamamıştır. Kredi ödemelerinin günü geldiği zaman, dükkanlarının ve iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı, ödemelerini gerçekleştiremeyen vatandaşların büyük bir kısmı, durumdan ne kadar mağdur olduklarını açıklamıştır. Bu durumun farkında varan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, çalışmalarına başlayarak 5 bin ve 10 bin TL oranlarında para yardımı yapacaklarını tüm vatandaşlara duyurmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak yardımların ise; başvuruda bulunan herkese verilmesi beklenmektedir.

Ödün Paralar Kimlere Veriliyor?

Bakanlığın yaptığı çalışmaları duyan vatandaşların büyük birçoğu,Başlığı altında sıkı bir araştırma yapmaktadır. İhtiyaç sahiplerine verilecek olan bu yardımlar ikraz paraları olarak da isimlendirilmektedir. İhtiyaç sahibi olan kişiler, başvurularını yaptıktan ve yardımlarını aldıktan sonra belli bir ödeme yöntemi kapsamında aldıkları borcu da geri ödemekle yükümlüdürler.

Ödemelerin yapılacağı zamanlarda ise; bakanlıklar tarafından kişilere herhangi bir faiz yaptırımı kesinlikle uygulanmayacaktır. Vatandaşlardan faiz alınmayacak olması ise; başvuruların yoğunlaşmasına da neden olmuştur. Verilen borç miktarlarında herhangi bir faizin uygulanmıyor oluşu, borçların daha kolay ödenmesine ve vatandaşın ekonomisini düzeltmesine de büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakanlığın yaptığı yardımlardan yararlanmak isteyen ve maddi durumunu düzeltmek isteyen birçok vatandaş başvuru şartları nelerdir? Konusunu araştırmaya devam etmektedir. Başvurularınızın gerçekleştirilmesi için, uygulanan yaptırımlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Başvuru yapacak olan kişilerin herhangi bir bakanlığa ya da bankalardan bir tanesine borcunun olmaması gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan kişilerin en az 2 tane olmak üzere kefil göstermesi gerekmektedir.

Daha önce verilen ödünç para fırsatlarından yararlandıysanız da bakanlığa yapmış olduğunuz müracaat geçersiz sayılacaktır.

Belirlenmiş olan ödeme seçeneklerinizin ve taksitlendirme sürenizin aksatılmaması ve ödemelerinizin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Bakanlığın borç sistemindeki kuralları karşılayan biriyseniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına başvuruda bulunarak ödenek talebinde bulunmanız mümkün olacaktır. Bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen birçok insani, ücretlerin banka tarafından ödendiğini sanması Başvurular nasıl yapılıyor? Sorularının artmasına neden olmuştur. Bakanlık tarafından size verilecek olan ücretlerin, bankalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ödenek almak için; bankalara başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 20:22