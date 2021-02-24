Başvuranlara 7000 TL ödeme! Yeni Projeye rekor başvuru

Ülkemizde yaşanan işsizlik problemi hemen hemen her yaştan insanın en mağdur olduğu konulardan bir tanesidir. İşkur ise; bu durumdan ötürü mağduriyetler yaşayan vatandaşları göz önüne alarak bazı çalışmalar yapmaya ve onların iş sahibi olmasına katkı sağlamaya hala devam etmektedir. Fakat İşkur’un düzenlediği kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız; kaydınızı gerçekleştirmiş olmanız çok önemlidir. Üstelik İşkur’a kayıt yaptırırken sizden herhangi bir ücretin tahsil edilmesi de kesinlikle mümkün değildir. Ancak kayıt esnasında sizden bazı bilgilerinizi tam getirmeniz istenecektir. Bu bilgiler;

Temel eğitim bilgileriniz hakkında detaylı bir belge

T.C kimliğinizde yazan bilgileriniz

Telefon numarası ve ikametgâh adresinizin bilgisi

Bu bilgilerin içerisinde, ekstra olarak daha önce almış olduğunuz herhangi bir sertifika varsa onu eklemeniz ve hangi sektör üzerinde çalışmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Hem erkekler hem de kadınlar İşkur’un sunduğu bu fırsatlardan kolaylıkla yararlanma şansı elde edebilirler.

İşkur’un Yeni Projesi

İşkur’un yeni projesi ihtiyaç sahibi birçok insan tarafından ilgi odağı olmaya başlamıştır. İşkur, şimdilerde kadınlarla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalara daha fazla ağırlık veren bir kurumdur. İşkur’un gerçekleştirdiği çalışmalar ise; kadınlar iş hayatına daha fazla atılım yapmasına ve işsizlik oranın yüksek ölçüde düşmesine de katkıda bulunmuştur. Özellikle de doğum yapan ya da erken anne olan kadınlar büyük bir kısmı, çocuklarından ötürü iş hayatına ara vermişlerdir. Aslında doğumdan ötürü işinizi bırakmanıza gerek yoktur. Devlet tarafından annelere bazı ödenekler sağlanmaktadır. Bunlar;

Süt için verilen izinler

Anneler için emzirme parası

Bakım destekleri

Doğum için yapılan ödenekler olarak bilinmektedir.

İşkur İşte Anne Projesi

Fakat doğum yaptıktan sonra, iş hayatına atılmak isteyen kadınların işi daha zordur. Hem de daha önce herhangi bir iş deneyiminiz olmadıysa, iş bulma konusunda birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmanız mümkün olacaktır. Kadınların yaşadığı mağduriyetin farkında olan ve sürecin bu şekilde ilerlemesini istemeyenkurumu ise; çalışma hayatına atılmak isteyen kadınlara ve annelere yönelik bir proje tasarlama kararı almıştır. İşkur’un gerçekleştirdiği projeye uyum sağlayan bütün kadınların, hem birçok alanda kendini geliştirme şansı elde edebileceği hem de kendi parasını kazanma şansı elde edebileceği verilen bilgiler arasındadır.

İşkur’un annelere yönelik tasarladığı proje kapsamında milyonlarca kadın kendi parasını kazanma şansı elde etmiştir. İşkur’a alışma amacıyla başvuruda bulunan milyonlarca kadına;

İşbaşı için verilen bazı kursalar

Meslek eğitimi için verilen kurs kampanyaları gibi çok önemli fırsatlar düzenlenmiştir.

Kadınlar söz konusu kursa devam ettiği andan itibaren, İşkur üzerinden belli bir oranda maaş alabilme şansı da elde edebileceklerdir. Bu sayede kurslardan hem gelir elde edebilir hem de kendi yeteneklerinizi geliştirme şansı bulabilirsiniz. Verilen kursların zamanı ise; sürekli aynı şekilde değildir. Bu konuda yapılan açıklamalar ise şu şekildedir;

Bilişim ve imalat alanında verilen işbaşı kursları eğitiminin 6 ay boyunca devam ettiği belirtilmiştir.

İşkur ile 7200 TL Almak Mümkün

İşkur işle 7200 TL almak mümkün haberleri birçok kadının umut olmasını sağlamıştır. İşkur’da eğitim hayatınızın devam ettiği süre boyunca, kursa gittiğiniz süre kadar maaş alacaksınız. Kursların içeriği ise şu şekilde bildirilmiştir;