Başvurana günlük 110 TL verilecek! Hem meslek öğrenin hem para kazanın!

İŞKUR tarafından düzenlenen çeşitli işbaşı eğitim programları ile binlerce vatandaş meslek sahibi oluyor. Üstelik eğitim boyunca masraflarınızı karşılamak için günlük 110 TL civarında harçlık da veriliyor. İŞKUR 'un meslek edindirme kursları her yıl bu şekilde devam ederken bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile birçok vatandaşın mağdur olmasından ötürü program çeşitliliği ve ödenen ücrette artış gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakanı Zehra Zümrüt Şelçuk tarafından bu programların devam ettiği ve binlerce vatandaşın meslek sahibi olması için destekleneceğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar İŞKUR meslek edindirme programlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki İŞKUR meslek edindirme kurslarına nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR meslek edindirme kurslarına katılmak için ilk şart kuşkusuz işsiz olmaktır. Meslek sahibi olmayan, mesleği olup iş bulamayan ya da mesleğini yapmak istemeyip başka meslek
yapmak isteyen kişiler başvurabilir. İŞKUR meslek edindirme kursuna katılmak için ilk şart işsiz olmak ikinci şart İŞKUR' a kayıtlı olmaktır. İŞKUR'a kayıt olmak için 81 ilde bulunan İŞKUR hizmet merkezlerine gidebileceğiniz gibi İŞKUR'un resmi internet sayfasından da başvurabilirsiniz. Başvuru diğer şartları ise şöyledir: 15 yaşını doldurduş olmak, son bir ay içersinde uzun vadeli sigorta primleri yatırılmamış olmak , emekli olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Bu programlara şartları sağlayan öğrencilerde katılabilir. Ayrıca sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlarda başvurabilirler.
Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 14:44