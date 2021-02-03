Başvuran Herkese SGK Karşılıksız 2842 Lira Para Yardımı Verecek!

Çoğu kişinin bilmediği devlet yardımlarından birisi çalışan annelere her ay verilen bakıcı desteğidir. Çalışan anneler bakıcı bulup masraflarını karşılamakta zorlanmaktadır. Devlet tarafından bu kişilere belirli miktarda bakıcı desteği verilmektedir. Bakıcı parasına her yıl zam yapılmaktadır. 2021 yılında bakıcı parasına yapılan zam belli oldu. Peki 2021 Bakıcı Parası ne kadar, nasıl başvurulur, kimler alabilir?

Çocuğu olan çalışan annelerin hem kariyerini sürdürebilmesi hem de çocuklarına bakabilmesi aynı anda çok zordur. O yüzden çalışan annelerin çoğu ya iş hayatında bırakıp çocuklarına kendisi bakıyor ya da bir bakıcı tutarak çocuğunu ona emanet ediyor. Ancak ne yazık ki her vatandaşın bakıcıya gücü maddi olarak yetmiyor. Hayatını devam ettirebilmek için çalışmak zorunda olan annelerin yardımına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koştu. Çalışan annelere her ay belirli miktarda bakıcı desteği vereceğini açıklayan devlet, 2021 yılı için bu miktara zam yapıldığını duyurdu.

SGK tarafından verilen bu destekle birlikte hem sigortalı çalışan kadın sayısı artırılıyor hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmaya teşvik ediliyor. Çalışan annelere her ay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen Eğitimli Bakıcı Desteğinin 2021 yılı için miktarı açıklandı. Geçtiğimiz sene 300 euro yani 2600 lira olarak verilen Eğitimli Bakıcı Desteği, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 325 Euro oldu. Yani annelere eğitimli bakıcı tutabilmesi için aylık 2 bin 800 lira geri ödemesiz yardım verilecek. Özel gereksinimli çocuğu olan çalışan annelere de verilecek olan destek 350 Euro yani 3.058 lira oldu.

KİMLER EĞİTİMLİ BAKICI DESTEĞİ ALABİLİR? BAKICI PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

SGK ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden annelere belirli miktarda yardım veriliyor. Yukarıda söz ettiğimiz para yardımlarını almak isteyen ve çocuğu ile birlikte bu şehirlerde ikamet eden anneler e-devlet şifresini kullanarak “sgkegitimlibakici.org” ya da SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Bu destekten yararlanmak isteyen annelerin 4A kapsamında çalışan SSK'lı olması ve çocuğunun sıfır 2 yaş aralığında olması gerekmektedir. Çocukların başvuru tarihinden itibaren minimum 0 aylık maksimum 24 aylık olması gerekiyor.

Bekar olan çalışan annelerin bu yardımdan yararlanabilmesi için çocuğun velayetine sahip olması ve çocuk ile aynı adreste yaşaması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra en geç kayıt tarihinden itibaren bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir.

Alacağınız destekle birlikte bir eğitimli çocuk bakıcısı tutmanız ve bu kişiyi tam zamanı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekmektedir.

Yardımdan yararlanacak süre boyunca kişinin analık izninde olmaması gerekmektedir.

Kişilerin tutacakları bakıcıların en az asgari ücret düzeyinden çalıştırılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 23:54