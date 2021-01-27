Başvuran Herkese 1000 TL Destek Ödemesi İçin Son Şans Başvuru Süreci Bitmek Üzere!

Vatandaşlarımıza ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşatan salgın sürecinde devlet tarafından yapılan destekler sürüyor. Bu zorlu süreçte özellikle gıda işletmeleri olmak üzere birçok firma kapalı konumdaydı ve büyük zarara uğradılar. Bu firmaların çalışanları da firmaların kayıplarını azaltmaya yönelik hamleleri dolayısı ile işlerinden çıkarıldılar. Vatandaşların finansal olarak zor zamanlar geçirdikleri devletin gerekli mertebelerince bilinmekte ve halkın derdine çare bulabilmek için çeşitli destekleme çalışmaları ile hizmet etmeye gayret gösterilmektedir. Yapılan destek çalışmaları ile devlet, vatandaşın sırtındaki ekonomik yükü hafifletmek ve zor durumda kalmalarını engellemek amaçlıyor.

Başvurular Ne Zaman?

Zor durumda olan vatandaşlar için bir sevindirici haber daha geldi. İhtiyaç durumunda olanlar için yeni bir yardım eli uzanıyor. Yapılacak olan yardım kampanyasına e-devlet aracılığı ile başvurulabiliyor. Başvuruların e-devlet kapısı aracılığı ile alınacak olmasının sebebinin ise vatandaşların kurumlarda başvuru kuyruğu oluşturarak izdihama yol açmasını ve korona virüs bulaşma ihtimalinin yükselmesini engellemek olduğu düşünülüyor.

Salgın hastalığın yayılmaya ilk başladığı süreçte devlet tarafından vatandaşlarımıza 1000 Türk Lirası destek ödemesi yapılarak oluşabilecek sıkıntılara yönelik önlem alınmıştı. Başlatılan bu destek ödemesi kampanyasına halk yoğun ilgi göstermiş ve başvuruda bulunan kişilerin çoğu ödemelerini banka hesaplarına havale edilerek ya da ptt şubelerinden teslim almışlardı. Buna rağmen destek ödemesi alamayan vatandaşlar da oldu. Yapılacak olan yeni destek ödemeleri kapsamında bu kişilerin de mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor. Daha önceki süreçte yardım ödemesi alamayan vatandaşların başvuruda bulunmaları için e-devlet üzerinde başvuru sekmesi aktif hale getirilmiş bulunmakta.

Başvurusu Geçersiz Sayılacaklar

Destek ödemeleri bir yardım kampanyası özelliği taşımakta olup alınabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bunlardan ilki ise daha önce yapılmış olan yardım kampanyasından 1000 Türk lirası salgın destek ödemesi almamış olmak.

İkincisi ise kamu personeli, işsizlik ödeneği veya SGK'dan aylık alır konumda olmamak.

Bu kişilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Kampanyaya koşulları sağlayan ve daha önce başvuru yapmasına rağmen ödeme alamamış olan vatandaşlar dahil olabilir.