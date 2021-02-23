Başvuran Herkes SGK'dan Çift Maaş Alabilir! Fırsatı Kaçırmayın!

Bilindiği üzere binlerce hatta on binlerce SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, maaşları ile ilgili SGK tarafından verilecek bir müjde bekliyordu. Beklenen müjde birkaç gün önce SGK tarafından verildi! Artık SGK’dan çift maaş almak mümkün! Müjdeli haberi duyan herkes çok sevinçli ancak SGK tarafından verilen bu müjdeli haber hem tüm emeklileri kapsamıyor hem de başvuru gerektiriyor. Bunun yanı sıra SGK çift maaş için belli başlı başvuru şartları var. Tüm bu nedenlerden ötürü herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte SGK tarafından verilen çift maaş için başvuru yapmaya ve SGK çift maaş almaya dair tüm detaylar…

Bilindiği üzere anne ve babadan yetim aylığı almak SGK aracılığı ile mümkün. SSK ve Bağ-Kur’lu bir kişinin vefatı durumunda geride kalan aile ferdine SGK tarafından maaş tahsis ediliyor. Bu maaşın adı dul ya da yetim aylığı… İşte çift maaş alma olanağı da tam bu isimlerden geliyor. Bir kişi hem vefat eden anne ya da babası aracılığı ile yetim aylığı alabilir hem de vefat eden eşi vesilesiyle eş zamanlı olarak bir dul aylığı da alabilir. Yani anlayacağınız hem eşi hem ebevynleri vefat etmiş bir kadın birey çift maaş alabilir.

Çift maaş için başvuru yapmanın 6 şartı var. Bu şartların çoğu yaş ile ilgili şartlar. Şartların tümünü sağlayan kişiler çift aylık maaş için başvurabilirler…