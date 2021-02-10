Başvuran herkes İŞKUR'dan 3300 TL alabilecek!

İŞKUR tarafından düzenlenen çeşitli işbaşı eğitim programları ile binlerce vatandaş meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitim boyunca masrafları karşılamak için günlük 110 TL civarında harçlık da veriliyor. İŞKUR 'un meslek edindirme kursları her yıl bu şekilde devam ederken bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile birçok vatandaşın mağdur olmasından ötürü program çeşitliliği ve ödenen ücrette artış gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bu programların devam ettiği ve binlerce vatandaşın meslek sahibi olması için destekleneceğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar İŞKUR meslek edindirme programlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki İŞKUR meslek edindirme kurslarına nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR meslek edindirme kurslarına katılmak için ilk şart kuşkusuz işsiz olmaktır. Meslek sahibi olmayan, mesleği olup iş bulamayan ya da mesleğini yapmak istemeyip başka meslek yapmak isteyen kişiler başvurabilir. İŞKUR meslek edindirme kursuna katılmak için ilk şart işsiz olmak ikinci şart İŞKUR' a kayıtlı olmaktı. Başvuru diğer şartları ise şöyledir: 15 yaşını doldurduş olmak, son bir ay içersinde uzun vadeli sigorta primleri yatırılmamış olmak , emekli olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Bu programlara şartları sağlayan öğrencilerde katılabilir. Ayrıca sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlarda başvurabilirler.

İŞKUR'a kayıt nasıl yapılır?

İŞKUR'a kayıt olmak için 81 ilde bulunan İŞKUR hizmet merkezlerine gidebileceğiniz gibi İŞKUR'un resmi internet sayfasından da başvurabilirsini

İşbaşı eğitim programının süresi ne kadar?

İşbaşı eğitim programları haftada 6 gün olmaktadır. Haftalık çalışma saati ise 45 saati aşmamaktadır. Günlük çalışma saatleri 5-8 saat arasındadır. Programların süresi ise 6 ay ve 9 ay arasında değişebilir.

İşbaşı eğitim programında verilen ücretler ne kadar?

İşbaşı eğitim programlarında verilecek tutarlar ise şu şekildedir: İşsiz vatandaşlar için günlük 108 TL, öğrenciler için 51 TL , işsizlik ödeneği alanlar için 54 TL'dir. Anne projesi kapsamında 0-15 yaş arası çocuğu bulunan annelere ise günlük 95 TL ödeme yapılmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak görülen meslek edindirme kollarına ise günlük 100 TL verilmektedir. İşbaşı eğitim programları sayesinde aylık 3300 TL civarinda para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda meslek sahibi olabilirsiniz.





Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:44