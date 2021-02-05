Başvuran Herkes Bankalarda 6 Ay Geri Ödemesiz Pandemi İhtiyaç Kredisi Alabilecek!

Korona virüs salgını döneminde devlet destekleri ile birlikte vatandaşlar için bankalar tarafından da birbirinden önemli kampanyalar düzenleniyor. Gelirlerin düştüğü, işsizliğin ve beraberinde ihtiyaçların arttığı pandemi döneminde vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarda sağlayarak, rahat bir nefes alabilmeleri için bankalar tarafın dan Mart 2020’den bu yana çeşitli pandemi ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl yoğun talep gören 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası, pandemi 2.dalga ve mutasyon süreci ile birlikte yeniden uygulanmaya başlandı. Bankalar tarafından 6 ay ertelemeli kredi kampanyaları açıklanmaya yeniden başlandı.

Düşük Faizli ve 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

2020 Mart ayından beri Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeni ile bankalar tarafından vatandaşların ekonomik olarak rahatlatılabilmesi amacı ile uygulanan 6 ay ertelemeli kredi kampanyası yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı ve geçtiğimiz yıl salgın döneminde ekonomik olarak rahat bir nefes alabilmelerini sağlayanihtiyaç kredisi kampanyası yeniden uygulanmaya başlandı. Korona virüsün mutasyona uğraması ve tüm dünyada 2.dalga ile yeniden yükselişe geçmesi üzerine bankalar tarafından vatandaşlara yeniden 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu.

Bankalar, geçtiğimiz yıl boyunca ilk aylarda ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşlara ekonomik olarak ciddi bir rahatlama sağlamıştı. Ancak pandemi sürecinin devam etmesi ve hatta mutasyona uğraması ile birlikte çok ciddi bir hale gelmesi üzerine bankalar duruma el attı. Bu gelişme üzerine bankalar tarafından vatandaşlar için yeniden çok düşük faizli ve 12 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyası açıklandı. Vatandaşlar kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden alabilecekleri bu ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak 30 bin TL düşük faizli kredi kullanabilecek.

6 Ay Ödeme Yapılmayacak

Geçtiğimiz yıl aynı koşullarda uygulanan pandemi ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında vatandaşlar ilk 6 ay boyunca ödeme gerçekleştirmeyecek. Her bankanın kendi koşullarına göre belirlediği farklı kredi faiz oranları uygulanacak kredide en düşük 1.59% en yüksek ise 1.94% oranında kredi faiz oranı uygulanacak.