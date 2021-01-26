Başvuran Hemen Alıyor! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL Kredi

Ekonomik istikrar sağlamak özelikle salgın döneminde geçmiş dönemlere göre daha zor hale gelmiştir. Pek çok insanın işini kaybetmesi ya da işine ara vermek zorunda kalması bu durumun nedenidir. Ekonomide;

Para giriş çıkışının azalması,

Nakit açığının oluşması,

Döviz kurlarında dalgalanmaların olması olumsuz neticeler oluşturmaktadır.

Kamu bankaları yaşanan durumu tersine çevirmek için farklı adımlar atmaktadır. Atılan adımlar sayesinde vatandaşların özellikle günlük nakit ihtiyaçlarının giderilmesi beklenmektedir. Zaten bu neden yüzünden kredi başvurusu yapabilmek için aranan şartlarda esneklik hakimdir.

Kamu Bankaları 10 Bin TL Kredi Veriyor!

Salgın döneminde artan nakit ihtiyacının karşılanabilmesi adına kamu bankaları kredi desteklerini açıklamaya devam etmektedir.

Vakıfbank,

Halkbank,

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL’ye kadar temel ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir.

Kredi çekimleri için sosyal mesafe kurallarına uygun yeni sistemler oluşturulmuş durumdadır. Bu sayede nakit ihtiyaçları karşılanırken sağlık sıkıntıları da yaşanmayacaktır. Vatandaşların kredi desteğini almaları halinde pek çok sorunun ortadan kalkması beklenmektedir. Özellikle;

Kira ödemesi,

Fatura ödemesi,

Alışveriş ödemeleri bu alanda ilk ortadan kalkması beklenen sorunlardandır.

Çünkü işsizlik sorunu çeken vatandaşlar özellikle bu gibi alanlardaki ödemelerini de yapamamaya başlamıştır. Bankalar, kredi ödemeleri konusunda da esnek hareket ettiklerinden kredi talep oranları bir hayli yüksek olacaktır.

Ziraat Bankası 10 bin TL Kredi Nasıl Alınacak?

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi farklı isimler altından uzun zamandan bu yana verilmektedir. Kreşinin yeniden gündeme gelmesi salgına özel hale getirilerek sunulmasından kaynaklanmaktadır. Daha çok insana ulaşabilmesi adına kredi başvuru şartlarında güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Artık hemen herkes şahsi başvuruları çerçevesinde 10 bin TL’ye kadar olan kredilerini hesaplarına yönlendirebilmektedir. Kredi için gerçekleştirilecek ön başvurular;

Banka mobil uygulamasından,

Telefon bankacılık sistemlerinden,

İnternet bankacılığından rahat bir şekilde yapılabilmektedir.

Vakıfbank 10 bin TL Kredi Nasıl Alınacak?

Kredi başvurularında bu gibi olanakların kullanımı özellikle salgının artış hızını yavaşlatacaktır. Pek çok insanın kredi onayından sonra bile şubeye gitmelerine gerek kalmayacaktır. Konu hakkında banka başvurulara göre gerekli açıklamaları yapacaktır.

Kamu bankalarında kredi olanakları Vakıfbank ile devam etmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisinde kolay başvurunun yanı sıra kolay ödeme şeklinde avantajları da sunmaktadır. Kredi başvuruları hem şubelerden hem de bankanın resmi internet sitesinden yapılabilmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere seçim hakkı vatandaşlara bırakılmıştır.

Düşük faizler,

10 bin TL’ye kadar hemen kredi,

36 aya kadar vade, bankanın sağlamış olduğu imkanlardan bazılarıdır.

Kişilerin Vakıfbank kredi başvurusundan sonra olumlu ya da olumsuz şekilde geri dönüşler aldıkları bilinmektedir. Alınan geri dönüşlerin ardından özellikle bankanın müşterileri hesaplarında nakitleri görebilmektedir. Bu da şubeye hiç gitmeden kredi temin edebilmek anlamına gelmektedir. Kredi işlemlerinin tamamı online sistemlerden ya da telefon bankacılığından tamamlanmaktadır.

Halkbank 10 bin TL Kredi Nasıl Alınacak?

Salgın döneminde Halkbank ihtiyaç kredisi talep edenlerin sayısı da oldukça yüksektir. Bankanın açıklanmış olan kredi paketleri kamu bankalarının benzer sistemler üzerinden hareket ettiğini göstermektedir. Kredi temin etmek isteyenlerin;

18 yaşından büyük olmaları,

Kredi notlarının düşük olmaması,

Banka hacizlerinin bulunmaması,

Devam eden sigortalarının olması gibi farklı şartlar bulunmaktadır.

Bahsedilen şartlar ülkemizde hemen herkes tarafından sağlanmaktadır. Bundan kaynaklı olarak kredi, temin edilmesi kolay olanlar kategorisinde yer almaktadır. 10 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları başvurulara göre karşılanmaktadır. Bankanın farklı kredi paketleri de bulunmaktadır. Böylelikle gerek bireysel gerek ticari finansman eksiklikleri kısa sürede tamamlanabilmektedir.