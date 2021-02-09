Bankaların Kredi Faiz Oranları! 10 Şubat 2021 Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Halkbank İhtiyaç Konut Ve Taşıt Kredisi Faizleri

Destek ve yardımlar kapsamında oldukça önemli unsurların üzerinde durulması ile beraber her noktada gereken çalışmalar yürütülmektedir. Bankalarda bu çalışmalara destek vererek gereken tüm noktalarda çeşitli kampanyalar yapmıştır.

Pandemi döneminde yer verilen düşük oranlı faizli kredi desteği sayesinde anında nakit desteği de etki olmaktadır. Bununla beraber vatandaşlara pandemi dönemlerinde daha kolay bir süreç geçirmelerinde de etkili olmaktır.

Bununla beraber taşıt, konut ve ihtiyaç kredi oranlarında da artış yer almaktadır. Bu artışların sebebi daha çok pandemi dönemlerinin yavaş yavaş atlatılması ile belirlenmektedir yapılan destekli açıklamaların yanı sıra bankalar bu noktada faiz oranlarını gereken iletişim kanallarından yayınlamıştır.

Bankalardan Yeni Faiz Oranları İle İlgili Açıklama

Salgın dönemi kapsamında bankalar ellerinden gelen desteği fazlasıyla vermektedir. Ununla beraber oldukça kısa dönemli yapılan desteklerin yanı sıra dilediğiniz alandan yararlanma imkânına sahip olabilirsiniz. Ancak gündemde oldukça merak edilen noktalardan bir tanesi de faiz oranları olmaktadır. Öyle ki yapılan destek ve çalışmalar le beraber faiz oranlarında yer alan değişim oldukça fazla olmaktadır.

Ziraat Bankası oldukça uzun yıllardır sektörde yer alan bankalardan biri olmaktadır. Açıklanan veri rakamları kapsamında ise kredi oranları göre değişiklik göstermektedir. Öyle ki belirli alanlarda sapladığı destek le beraber ödeme çeşitleri kapsamında da birden fazla alternatif sunmaktadır. Öyle ki yapılan açıklama kapsamında ise;

Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı : %1.42

Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı : %1.47 şeklinde belirlenmektedir.

Vakıfbank ise bu noktada birden fazla kolaylık sağlamaktadır. Öyle kioranlarında yer alan değişiklikler kapsamında da en uygun aralığın olması en büyük etkenlerden bir tanesi de aynı zamanda daha kolay ödeme seçenekleri şe müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Akbank ve TEB bankaları uzun yıllardır bankacılık sektöründe yer alan hizmetlerden biri olmaktadır. Öyle ki yapılan destekli çalışmaların yanı sıra her kapsamda uygun kredi faiz oranlarına sahip olmaktadır. Bununla beraber uygun taşıt ve konut kredileri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

İş ve Halkbank bu noktada en büyük avantajlara sahip olan bankalar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda dilediğiniz alanda başvuru seçeneklerinin bulunmasının yanı sıra yer alan kampanyalar sayesinde dilediğiniz alandan yaralanabilirsiniz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapılan destek kredileri kapsamında başvur şartları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Öyle ki bu noktada en yakın şubeye giderek kendiniz en uygun krediden faydalanabilirsiniz. Ancak bununla beraber belirli noktalarda da dikkat etmeniz gerekir. Bu noktalar kredi sicil numaraları ve ödeme seçenekleri olmaktadır.

Düzenli yapılması halinde bankadan olumlu cevaplar alabilmeniz de mümkündür. Daha detaylı bilgi aktarımlarına sahip olabilmek adına öncelikle şubeye gitmeli gişe personelleri kapsamında görüşmeler sağlayabilirsiniz.