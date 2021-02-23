Bankaların Kara Listesinden Çıkma Yolları Nelerdir? Kara Listede Olan Kişiye Kredi ve Kredi Kartı Verilir mi?

Herkes tarafından bilindiği üzere 2020 yılının mart ayında hayatımıza giren koronavirüs salgını tüm insanların ekonomik planlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuz dönemin doğal bir sonucu olarak birçok kişi bankalar nezdinde kara listeye geçiş yapmaktan kurtulamadı. Bir başka deyişle, geçen yıldan günümüze pek çok kişi bankalarca kara listeye alındı. Peki bankaların kara listelerinden çıkmanın yolu nedir? Kara listedeki kişiye kredi ve kredi kartı verilir mi? İşte tüm bu soruların cevapları ve bankaların kara listeden çıkma yolları!

Her ne kadar olumlu sonuçlanma ihtimali yüzde yüz olmasa da bankaların kara listesinden 2021 yılında çıkmak için başvurulabilecek birkaç yöntem var. Bu yöntemlerden ilki yapılandırma kredisi… Kara listede olan kişi, kara listede olduğu bankaya yapılandırma kredisi başvurusunda bulunarak kara listeden çıkabilir. Bir diğer yol ise herhangi bir devlet kurumuna, içerisinde bulunduğunuz durumu izah ederek devlet kurumlarından maddi yardım talebinde bulunmak. Üçüncü ve son kara listeden çıkma yolu ise düşük meblağlarda da olsa kredi veren başka banka kurumlarından kredi çekmek suretiyle kara listeye girmenize neden olan banka borcunu kapatmaktır. Bankaların kara listesinden çıkmak için yollar arayan vatandaşlar internette konuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu vatandaşlarımızı bir konuda uyarmamız gerek. Sayfalarda gördüğünüz "senetle para, acil kredi çıkartılır, kara listeden hemen çıkarılır" gibi açıklamalar yapan kişilerin ağına düşmeyin. Kara listeden çıkmak için böyle bir seçenek yoktur.

2021 yılında bankaların kara listelerinden çıkmanın yolu yukarıdaki gibidir. Peki kara listede olan kişilere kredi kartı verilir mi? Bu durumdaki kişilerin kredi kartı alma ihtimali oldukça düşük olsa da bazı bankaların çeşitli hizmetler kapsamında bu kişilere düşük limitli kredi kartı verdiği görülüyor. Yani paragrafın başındaki sorunun cevabı evet. Üstelik bu kişiler kredi kartı almayı başarır ve ödemelerini de düzenli olarak yaparsa, kişilerin kara listesinden çıkma şansı da artıyor zira bu zamanlı ödemeler, kişinin kredi notuna olumlu etki ediyor.