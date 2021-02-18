Bankaların Kara Listesinde Olanlara Son Kez Yeni Bir Fırsat Verildi

Özellikle de pandemi süreci içerisinde ekonomisini rahatlatmak amacıyla kredi çeken fakat pandemi sürecinin bitmemesi nedeniyle borçlarını ödeme konusunda güçlük çeken vatandaşlar, bankaların kara listesine girmekten de kurtuluyor.

Bankalar Hangi Koşullarda Müşterileri Kara Listelerine Dahil Ediyor?

Bankaların kara listesindeki vatandaşlara af çıkardığını öğrenen vatandaşların büyük bir kısmı, durumdan haberdar olmadıkları için bankalar hangi koşullarda müşterilerini kara listelerine dahil ediyor? Sorusunu sormaya devam etmektedir. Bankaların kara listeye aldığı vatandaşlar; yasal süre zarfı içerisinde borçlarını ödemeyen kişilerdir. Bu süre bankalar için; 90 gün olarak belirlenmiştir. Eğer borcunuzu bu süre zarfında ödemediyseniz; bankanın 5 yıl içerisinde tanımladığı herhangi bir fırsattan yararlanmanız ya da kredi çekmeniz mümkün olmayacaktır.

Bu durumdan dolayı mağdur olmuş ve kredi çekemeyen bir sürü vatandaş vardır. Bankalar pandemi sürecini de baz alarak bu konudan dolayı zarara uğrayan kişilere farklı bir seçenek sunmuştur. 27 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yasaya bakılacak olursa; borcunuzu ödemeniz koşulunda banka siciliniz temizlenecek ve yeniden kredi çekme imkânınız olacaktır. Eğer bu yasa dahilinde borcunuzu ödeyip sicilinizi temizlemezseniz, bankadan 5 yıl boyunca herhangi bir nakit para çekmeniz mümkün olmayacaktır.

Birçok banka pandemi sebebiyle, kredi faizlerini oldukça düşürmüş ve vatandaşların ekonomisini rahatlatabilmesi için; farklı seçenekler sunmuştur. Ancakkonusunda sorun yaşayan ve durumu düzeltemeyen kişiler, kampanyalardan yararlanamamış ve durum konusunda mağduriyetini dile getirmeye devam etmiştir. Şimdilerde ise; kredi sicilinizi temizleyip bankaların sunduğu kampanyalardan yararlanmanız ve maddi durumunuzu rahatlatmanız mümkün hale getirilmiştir.

Kredi Sicilini Temizlemek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Bankalarda sicili bozuk olan vatandaşların büyük bir çoğunluğu kredi sicilini temizlemek için yapılması gerekenler nelerdir? Başlığı altında araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Kredi sicilinizi düzeltmek için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir;