Bankaların Kara Listesinde Olan Kişilere Son Kez Yeni Bir Fırsat Verildi

Özellikle de pandemi süreci içerisinde ekonomisini rahatlatmak amacıyla kredi çeken fakat pandemi sürecinin bitmemesi nedeniyle borçlarını ödeme konusunda güçlük çeken vatandaşlar, bankaların kara listesine girmekten de kurtuluyor.

Bankalar Hangi Koşullarda Müşterileri Kara Listelerine Dahil Ediyor?

Bankaların kara listesindeki vatandaşlara af çıkardığını öğrenen vatandaşların büyük bir kısmı, durumdan haberdar olmadıkları için bankalar hangi koşullarda müşterilerini kara listelerine dahil ediyor? Sorusunu sormaya devam etmektedir. Bankaların kara listeye aldığı vatandaşlar; yasal süre zarfı içerisinde borçlarını ödemeyen kişilerdir. Bu süre bankalar için; 90 gün olarak belirlenmiştir. Eğer borcunuzu bu süre zarfında ödemediyseniz; bankanın 5 yıl içerisinde tanımladığı herhangi bir fırsattan yararlanmanız ya da kredi çekmeniz mümkün olmayacaktır.

Bu durumdan dolayı mağdur olmuş ve kredi çekemeyen bir sürü vatandaş vardır. Bankalar pandemi sürecini de baz alarak bu konudan dolayı zarara uğrayan kişilere farklı bir seçenek sunmuştur. 27 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yasaya bakılacak olursa; borcunuzu ödemeniz koşulunda banka siciliniz temizlenecek ve yeniden kredi çekme imkânınız olacaktır. Eğer bu yasa dahilinde borcunuzu ödeyip sicilinizi temizlemezseniz, bankadan 5 yıl boyunca herhangi bir nakit para çekmeniz mümkün olmayacaktır.

Birçok banka pandemi sebebiyle, kredi faizlerini oldukça düşürmüş ve vatandaşların ekonomisini rahatlatabilmesi için; farklı seçenekler sunmuştur. Ancakkonusunda sorun yaşayan ve durumu düzeltemeyen kişiler, kampanyalardan yararlanamamış ve durum konusunda mağduriyetini dile getirmeye devam etmiştir. Şimdilerde ise; kredi sicilinizi temizleyip bankaların sunduğu kampanyalardan yararlanmanız ve maddi durumunuzu rahatlatmanız mümkün hale getirilmiştir.

Kredi Sicilini Temizlemek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Bankalarda sicili bozuk olan vatandaşların büyük bir çoğunluğu kredi sicilini temizlemek için yapılması gerekenler nelerdir? Başlığı altında araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Kredi sicilinizi düzeltmek için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir;

Öncelikle hangi bankaya borcunuz varsa yetkililere müracaat etmeniz gerekmektedir. Bankadaki borcunuzun hepsini 6 ay süre zarfı içerisinde kapatırsanız, kara listedeki adınız tamamen silinecektir. Aynı zamanda mevcut borçlarınızı bir anda kapatacak maddi durumunuz yoksa, bankalarla iletişime geçerek borçlarınızı 72 ay vadeli bir şekilde ödemeniz mümkün olacaktır. Bankalara yapacağınız müracaatın süresi ise; 10 gün olarak belirlenmiştir. Müracaatınızı tamamladıktan ve bankayla yapılandırma işleminizi gerçekleştirdikten sonra, kredi kartı çıkarma gibi işlemlerinizi yapmanız da mümkün olacaktır.

Sicil temizleme işlemi için bir sonraki aşamada ise; sicil notunuzun ne olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Bu notu risk raporu sayesinde öğrenmeniz mümkün olacaktır. Bilgileriniz ise; Kredi Kartı bürosu içerisinde gizli tutulmaktadır.

Daha sonra ise; durumunuzun avukatlık olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Eğer bankadaki durumunuz avukatlara gönderildiyse yapılandırma işlemi yapmanız mümkün değildir. Yalnızca borcunuzun tamamını nakit olarak kapatarak avukatlık ve hacizlik işlemlerinizin durdurulmasını sağlayabilirsiniz.

Sicil affı işlemleri için başvuru sürecinizi tamamladıysanız, her bankanın size yeniden kredi verme gibi bir zorunluluğu yoktur. Ortaya çıkartılan yeni yasa kapsamında yeniden kredi verileceği konusunda bir zorunluluk getirilmemiştir. Bu nedenle borçlarınızı kapatan birçok müşteri, yeniden başvuru yaptıklarını fakat başvurularının olumsuz olarak değerlendirildiği konusunda sitem etmektedir. Bu durum tamamen borcunuz olan bankaya bağlıdır. Bu nedenle şikayetlerinizin herhangi bir hükmü ya da geçerliliği olmadığını bilmenizde fayda vardır.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 22:05