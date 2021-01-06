Bankaların güncel faiz oranları! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları!

Yeni yılla beraber bankaların güncel faiz oranları güncellendi . Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel faiz oranları haberimizde yer alıyor.

Yeni yılla beraber bankalar çeşitli kampayalar düzenleyerek kredi yarışına girdi. Bu kapsamda vatandaşlara çeşitli özelliklerde kampanyalar sunularak kredilerde ödeme kolaylıkları sağlıyorlar. Şuan en çok kullanılan "Şimdi Al Nisan'da Öde" kampanyası ile ödemeler 3 ay sonra başlıyor. Bazı bankalarda ise bu durum 6 aya kadar çıkabiliyor. Ayrıca bankalar artan ,azalan ,eşit ve ara dönem ödemeli gibi seçenekler sunarak vatandaşın ödeyebileceği bütçeye göre vade ve tutarları ayarlayarak ödeme kolaylıkları sağlıyor. Özellikle koronavirüs salgını devam ederken bankalar vatandaşlara pek çok kredi türü imkanı ile kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

İşte bankaların güncel faiz oranları! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.52

Taşıt kredisi :1.77

İhtiyaç kredisi :1.77

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.49

Taşıt kredisi :1.48

İhtiyaç kredisi :1.52

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.40

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35



Taşıt kredisi: 1.50Konut kredisi: 1.49

GARANTİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.49

Taşıt kredisi :1.65

İhtiyaç kredisi :1.49

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi:1.52

İhtiyaç kredisi:2.1

Taşıt kredisi: 1.58

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.05

Konut kredisi: 1.40

Taşıt kredisi:1.50

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 19:17