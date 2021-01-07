Bankaların Güncel Faiz Oranları

2021 yılının ilk günlerinde hayalinizi süsleyen evi, arabayı veya uzun süredir almayı ertelediğiniz motoru ya da ihtiyaçlarınız için alacağınız ihtiyaç kredisini artık ertelemek istemiyor ve hayalleri, istekleri gerçeğe çevirmek istiyorsanız eğer 2021 yılı 6 Ocak tarihi ile size Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti ve Vakıfbank'ın güncel faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik. Eğer siz de hali hazırda kredi kullanmayı düşünüyorsanız eğer aşağıda yazılı olan bankalar ve faiz oranları ile size en uygun olan kredi seçeneğini seçebilirsiniz. Böylece güncel faiz oranlarını kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz. İşte, bankalar ve faiz seçenekleri.

Ziraat Bankası kredi faiz oranları:

Tüketici kredisi kullanmak istiyorsanız faiz oranı 1.79 olarak belirlenmektedir.

Kaskolu taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız faiz 1.75'dir.

Konut kredisi kullandığınızda faiz oranı 1.70'dir.

Halkbank kredi faiz oranları:

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı ise 1.77'dir.

Taşıt kredisi faiz oranı 1.77 olarak belirlenmektedir.

Konut kredisi (1. El) için faizi ise 1.52'dir.

Akbank kredi faiz oranları:

Direkt kredi kullanmak istediğinizde bu oran 2.09'dir. T

Taşıt kredisi sıfır km araçlar için faizi ise 1.51'dir.

İş Bankası kredi faiz oranları:

Konut kredisi kullanmak istediğinizde faiz oranı 1.39 olarak belirlenmektedir.

İhtiyaç kredisi kullanmak istediğiniz de faiz oranı 1.50'dir.

Taşıt kredisi için ise bu oran 1.55'dir.

Ev kredisi kullanmak istediğinizde faiz oranı 1.40 olarak yansıtılır.

Vakıfbank kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi için faiz oranı 1.79'dur.

Konut kredisi için bu oran 1.49'dur.

Taşıt kredisi (0 KM), 1.57 olarak belirlenir.

Garanti Bankası kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi için faiz oranı 1.49 olarak belirlenir.

Konut kredisi (60 Ay) için faiz oranı 1.49'dur.

Taşıt kredisi için ise bu oran 1.64'dur.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 18:04