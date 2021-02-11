Bankaların Faiz Oranları! 11 Şubat Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank Faiz Oranları

Bankalar ister kamu olsun ister özel olsun;

Taşıt,

İhtiyaç,

Konut kredilerinde rakamlarını aynı nedenlerden ötürü güncellemektedir.

Bilmeyenler için özellikle salgının ilk dönemlerinde çok avantajlı kredi sunumları gerçekleştirilmiştir. Buna karşın 2021 yılı için belirlenmiş olan para politika sistemi değiştirilmiştir. Böylece bankalar da yenilenen faiz oranları üzerinden işlem görmeye başlamıştır.

Bankaların Faiz Oranları Güncellendi

Merkez Bankası devam eden salgın çerçevesinde yeni para politikalarını belirlemiştir. Buna göre özel bankalar için de kamı bankaları için de faiz artırım kararı çıkarılmıştır. Güncellenen faiz oranları ise bankaların resmi internet siteleri üzerinden vatandaşlar ile paylaşılmıştır.

Faiz oranlarının yükselmesi sadece krediler açısından önem arz etmemektedir. Çünkü faizler vadeli mevduat hesapları bakımından da yüksek seyretmektedir. Bu da otomatik olarak vadeli mevduat hesabı olanların daha çok kazanmalarını sağlamaktadır. Üstelik kredi faiz oranlarının artmasına karşın kredi talep oranları düşürülmek istenmemektedir. Bu neden yüzünden bankalar ödemeler konusunda kolaylık sağlayan yeni kredi sistemleri hazırlamışlardır.

Konut Kredisinde Güncel Faiz Oranları

Halkbank 0 konutlar için 1,42 2.el konutlar için 1,47

Vakıfbank 1,40

İş Bankası sigortasız olan konutlarda 1,40 sigortalı olanlarda 1,45

Akbank 1,39

TEB 1,40 oranlarında faiz uygulamasına gitmektedir.

Güncellenennda rakamlar bankadan bankaya göre değişim göstermektedir. Aynı şekilde hangi kredinin ne kadar vade üzerinden çekileceği de faiz oranlarında farklılık oluşturabilmektedir. Son olarak açıklanacak veriler en güncel olanlarıdır. Lakin bankalar ekonomik girdilere göre rakamları anlık şekilde de değiştirebilmektedir. Bundan ötürü kontrollerin de anlık olarak yapılması önerilmektedir. İşte sizler için hazırladığımız konut kredisi faizleri;

Bankaların büyük bölümünde taksit ödemeleri sırasında erteleme avantajları da sunulmaktadır. Bu da kredi çekenler için ödeme kolaylığı anlamına gelmektedir.

İhtiyaç Kredisinde Güncel Faiz Oranları

İhtiyaç kredileri bankalardan en çok talep edilen kredilerden biridir. Acil ihtiyaç kredisi ismi üzerinden de bilinmektedir. Bu tür kredilerde de konut kredisinde olduğu gibi taksit erteleme başta olmak üzere alternatif avantaj sunumları gerçekleştirilebilmektedir. Bankaların ihtiyaç kredisinde güncellenmiş olan oranları;

Ziraat Bankası için 1,68

Halkbank için 1,60

Vakıfbank için 1,52

İş Bankası için 1,50

Akbank için 1,96

Garanti Bankası için 1,49

TEB için 1,45 olarak açıklanmaktadır.

Verilen güncel rakamların büyük bir bölümü minimum faiz oranları olarak açıklanmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere çekilecek olan kredilerde miktarlar ve vadeler faiz oranlarının değişmesine neden olabilmektedir. Bundan ötürü faiz oranlarının hesaplanmasının bireysel şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Taşıt Kredisinde Güncel Faiz Oranları

Ülkemizde taşıt temin etmek isteyenlerin büyük bir bölümü konut teminlerinde olduğu gibi kredilere başvurmaktadır. Taşıt kredisi faiz oranları da diğer kredilerde olduğu gibi güncel veriler üzerinden sunulmaktadır. Rakamların belli oranlarda yükselmesi oranları etkilemesin diye bankaların ödeme olanaklarını geliştirdiklerinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda resmi internet sitelerinde yer alan oranlar;

Ziraat Bankası’nda kaskolu 1,64 – kaskosuz 1,66

Halkbank’ta 0 araçlarda 1,58 2.el araçlarda 1,60

Vakıfbank’ta sıfır araçlarda 1,48 2.el araçlarda 1,48

İş Bankası’nda 1,55

Akbank’ta sıfır araçlarda 1,51 2.el araçlarda 1,53

Garanti Bankası’nda 1,49

TEB’de 1,49 şeklindedir.

Bankaların resmi internet sitesinde kredi miktarına göre faiz ve vade hesaplama sistemi de bulunmaktadır.