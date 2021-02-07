Bankaların Çalışma Saatleri Değişti! Şubat 2021 Bankalar Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Güncel Banka Çalışma Saatleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ile bankalarda mesai saatleri değiştirilmişti. Bankaların çoğu yaptıkları son güncelleme ile birlikte normal çalışma saatlerini döndüklerini açıkladı. İşlemlerini bankalarda gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankaların kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Sizin için tüm bankaların çalışma saatlerini araştırdık.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını vakaları arttığı zaman ülke genelinde koronavirüsü mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerden biri de çeşitli kurumların çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasıydı. Bu kurumlardan birisi bankalardı. Bazı bankalar son yaptıkları açıklamayla birlikte tekrar çalışma saatlerini değiştirdiklerini duyurdu. İşte bankaların kapanış açılış saatleri...

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama ile birlikte şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği duyurulmuştu. 2 Aralık 2020’den itibaren saat 10.00 ile 12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında çalışacağını açıklayan Garanti BBVA, bu çalışma saatlerini 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar güncelledi. Garanti Bankası şubeleri hala saat 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 arasında hizmet veriyor.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası da çalışma saatlerini değiştiren bankalardan biridir. 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerin 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan birisi QNB Finansbank oldu. Müşterilerine 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerde 09.00-12.30 ile 13.30-17.30 saatler arasında çalışılacağını açıkladı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

2 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arası hizmet veren Akbank 11 Ocak 2021 tarihinde banka şubelerinin artık 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerde 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında çalışılacağını açıkladı.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

DenizBank'ın yaptığı son açıklama ile birlikte banka şubelerinde saat 09.00-13.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği belli oldu.

Mobil, internet, telefon bankacılığı ve ATM hizmetlerinin 7/24 kullanılabileceğini açıklayan HSBC, banka şubelerinin 18 Ocak tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00-13.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinin 09.00-13.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri 14 Ocak tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00-13.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 09.00-13.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası yaptığı duyuru ile birlikte 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank 10 Aralık 2020 tarihinden itibaren banka şubelerinin saat 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 arasında çalışacağını duyurdu.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Albaraka Türk 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren çalışma saatlerini 09.30-17.00 olarak düzenledi.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

12 Ocak 2021 tarihinden itibaren çalışma saatlerini değiştirin duyuran Şekerbank banka şubelerinin 09.00-13.30 ile 13.30-17.00 saatler arasında çalışacağını açıkladı.