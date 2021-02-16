Bankalardan Yeni Karar Çıktı! Herkese 3 Ay Ertelemeli Faizsiz Kredi Verilecek

Bankalardan karar geldi! Nezlinde çıkan haberler zor durumda olan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına ve umut bağlamasına neden olmuştur. Herkese 3 ay ertelemeli faizsiz kredi verilecek açıklamaları, ekonomik krizden olumsuz etkilenen kişilerin yararına olmuştur. 2020 yılının mart ayında ortaya çıkan korona virüs hastalığı tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Ülkemizde yer alan birçok vatandaş söz konusu durumdan fazlasıyla olumsuz etkilenmiştir. Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi devlet destekli bankalar ise; vatandaşların daha fazla mağdur duruma düşmesini istemedikleri için; faizsiz kredi olanakları tanıyarak, ekonomilerinin rahatlamasına katkıda bulunmuştur.

Bankaların yaptığı açıklamalara bakılacak olursa; yeni kararlara göre, söz konusu bankalar, yalnızca kendi müşterileri için; 6 ay ödeme almadan kredi seçenekleri sunacaktır. Bu kapsamda hem 6 ay ödeme yapmayabilir hem de 10.000 TL’ye varan fiyatlarla kredi çekebilirsiniz. Kredilerinizin geri ödemesi ise; 36 ay gibi uzun süren bir zaman zarfına vadelenmiştir. Söz konusu kredileri çektiğiniz zaman, ödemeniz gereken taksit sayılarının da eşit miktarda belirlenecek olması, ödemelerinizin kolaylaşmasına da olanak sağlayacaktır.

Bankalar Kimlere Kredi Veriyor?

Bankalar faizsiz kredi verecekleri konusunda açıklamalarda bulunduktan sonra, bu krediye ihtiyacı olan birçok vatandaş da bankalar kimlere kredi veriyor? Konusunda da detaylı bir araştırma yapmaya başlamıştır. Söz konusu devlet destekli bankaların herhangi birinden kredi çekme talebinde bulunacaksanız, 5 bin TL üzerinde gelirinizin olmaması gerekmektedir.

Bireysel müşteriler için sağlanan kredi imkanlarında gerekli koşulları tümüyle karşılıyor olmanız gerekecektir bu durumda ise, yalnızca 5 bin TL ya da 5 bin TL’nin altında aylık gelire sahip vatandaşlara ihtiyaç kredisi desteğinin sağlanacağı da belirtilmiştir. Yalnızca Halkbank, Ziraat bankası ve Vakıfbank üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bu başvuruların da güncel pandemi tedbirlerine göre yapılması düşünülmektedir. Başvurularınızı internet ortamından gerçekleştirmeniz ve yetkililerden geri dönüş almayı beklemeniz gerekecektir. Kredinizin onaylandığı bilgisi geldiğinde ise; çektiğiniz kredinin ödemelerinin de size online olarak yapılacağı bankalar tarafından tüm kamuoyuna da duyurulmuştur.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Özellikle de çocuklu aileler ve özel sektörde çalışan kişiler, esnaflarla aynı mağduriyeti yaşamaktadır. Bu nedenle kredi seçeneklerinin gelmesi ve bu kredilerin ödeme sürelerinin uzatılması, takdir-e şayan niteliktedir. Bu durumdan faydalanmak ve ekonomisini rahatlatmak isteyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu daKonusunda araştırmalarını sürdürmeye de devam etmektedir. Kredi başvurularınızı gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken yok şöyledir;

Bankaların başvuru alımları dün itibariyle güncel hale getirilmiştir. Ancak Halkbank, Ziraat bankası ya da Vakıfbank müşterisi değilseniz söz konusu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmeniz maalesef mümkün olmayacaktır.

Ziraat bankasına kredi başvurusu yapmak istiyorsanız; bankanın internet sitesine girmeniz ve şu bilgilerinizi eklemeniz gerekmektedir;

Güncel olarak kullandığınız telefon numarası

T.C kimlik numarası bilgileriniz

Çekmek istediğiniz kredinin miktarı

Taksitlerinizi ödemek istediğiniz tarihin başlangıç günü

Hanenizin toplam gelir miktarı

Evli ya da bekar olup olmadığınızın bilgisi

Evinizde kaç tane çocuğun yaşadığı ve bu çocuklardan kaç tanesine bakmak zorunda olduğunuzun bilgilerini eksiksiz bir şekilde girerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank başvurularınızı yaparken de kişisel bilgilerinizi, ne kadar miktarda kredi çekmek istediğinizi ve evinizin aylık geliri gibi bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Söz konusu bankalar başvurularınızı değerlendirmeye aldıktan sonra, olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin mutlaka size geri dönüş sağlayacak ve mevcut durumdan haberdar edecektir. Başvurularınız onaylandıysa, online olarak para çekme işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 09:23