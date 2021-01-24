Bankalardan Vatandaşı İlgilendiren Çok Önemli Adım! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Müşterilerine Büyük Yenilik

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası ve PTT'den önemli adım geldi! Yeni yıla girilmeden hemen önce 4 bankanın birlikte imzaladığı protokol çerçevesinde ATM'lerle ilgili vatandaşı ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanacak. ATM'lerle ilgili yapılan yeni protokol 4 banka tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT müşterileri artık ortak ATM'lerden tamamen ücretsiz şekilde "komisyon veya herhangi bir ücret ödemeksizin" birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebilecekler!

4 BANKADAN MÜŞTERİLERİNE MÜJDELİ HABER

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT, birlikte anlaşmaya vardıkları ve imzaladıkları ortak protokolle birlikte müşterilerine kolaylık sağlamaya devam edecekler. 4 banka tarafından müşterilerine özel müjdeli haberin kısa sürede tüm Türkiye çapında yaygınlaşan ATM otomatlarıyla hayata geçmesi bekleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları ortaklığında daha önce müşterilerine ortak hizmet sunulmasına benzer pek çok proje başarıyla yürütülmüştü şimdi bir diğer kamu kuruluşu olan PTT ve PTT bank'ta bu projeye dahil oluyor. Dörtlü protokol çerçevesinde vatandaşlar birçok bankacılık işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank tarafından anlaşılan dörtlü protokolde ilk etapta 2 binin üzerinde ATM'nin Türkiye genelinde belirli dağılım planı çerçevesinde yerleştirilmesi, ortak ATM statüsündeki bu ATM'lerde işlem yapan vatandaşlardan herhangi bir ücret veya komisyon alınmaması bekleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası ve PTT Bank'ın ortaklaşa yürütecekleri bu proje kapsamında yerleştirilecek ATM'ler kısa sürede tüm Türkiye geneli il ve ilçelerde hatta daha küçük yerleşim birimlerinde de yerlerini alacaklar.

MİLYAR TL'LİK TASARRUF AMAÇLANIYOR

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank tarafından yapılan bu dörtlü protokol çerçevesinde ilk etapta 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf amaçlanıyor. Söz konusu protokol başarıyla uygulandığında bankalar ve vatandaşlar her yıl işlem ücretleri vb. ek komisyon ve ücretlerden arındırılmış olarak yapacakları işlemler neticesinde yılda 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf imkanı sağlamış olacaklar.