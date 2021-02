Bankalardan Uyarı! Parası ve hesabı olanlar dikkat! Paranızı kaybetmeyin!

Uyarılar;

Kamu bankaları,

Özel bankalar nezdinde ayrı ayrı yapılmaktadır.

Bu durumun nedeni ise kullanılmayan hesapların her iki banka türünde de yer almasından ileri gelmektedir. Vatandaşlar bu sene içerisinde geçerli olacak zamanaşımı hakkında da uyarı almaya başlamışlardır.

Bankalar Zamanaşımı Konusunda Uyarı Yaptı!

Bankalardan zamanaşımı uyarısı gelmesinden sonra konu ile alakalı açıklamaların sayısında da artış yaşanmıştır. Öncelikle bu tür sıkıntılar banka hesaplarındaki paraları kullanmayanları ilgilendirmektedir. Kullanım konusunda yasalar üzerinden hareket edilmektedir. Zira her kullanılmayan para aktarıma konu edilmemektedir.

Bir bankada mevduat hesabı olan vatandaşların hesaplarını on sene içerisinde kullanmaları şarttır. On seneden bu yana hesapta yer alan miktarların değerlendirilmemesi kişilerin pasif hesap kategorisine girmesine neden olmaktadır. Yaşanan sorun her sene milyonlarca TL’nin TMSF bünyesine aktarılması ile sonuçlanmaktadır. Bankaların duyurularının bu sene içerisinde de değerlendirilmemesi halinde aynı sonuç ile karşı karşıya kalınacaktır.

Başvuru Yapmayanların Paraları TMSF Bünyesine Geçecek

Başvurularını iletmeyenlerin mevduatlarında yer alan miktar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine aktarılacaktır. Geçtiğimiz sene içerisinde de bankalar konu hakkında resmi olarak uyarı yaparak listelerini yayımlamıştır. Yayımlanan listeler bu sene de;

Albaraka Türk,

Halkbank,

Vakıfbank gibi bankaların resmi internet sitelerinde yer almaktadır.

Ancak her ne kadar duyuru yapılırsa yapılsın milyonlarca vatandaş bu duruma karşı yeterince ilgi göstermemektedir. Geçtiğimiz sene içerisinde elde edilen veriler bu durumu kanıtlamaktadır. Zira geçen sene içerisinde bu sebepten ötürü 1 milyon 44 bin hesap açılmıştır.

Açılan hesaplardan TMSF aktarımı için çıkan TL miktarı ise 217 milyon lira olarak açıklanmıştır. Her sene aktarım gerçekleştirilen para miktarında artış yaşanmaktadır. Bundan kaynaklı olarak son başvuru tarihine kadar bankalara gitmeyenler bu sene içerisindeki aktarıma konu olacaklardır.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Bankaların resmi internet sitelerinden gerçekleştirilen duyurular kapsamında son başvuru tarihleri de net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre vatandaşların başvuru iletimi gerçekleştirebilmek için halen 4 ay gibi bir süreleri bulunmaktadır.

Zamanaşımı son başvuru tarihi olarak 15 Haziran 2021 gösterilmektedir. Bu tarihe kadar mevduat birimlerinde paraları olanların banka şubelerine başvuru yapmaları istenmektedir. Konu hakkında net bilgisi olmayanların ise bankaların resmi internet sitelerinde yayımlanan listeleri kontrol etmeleri istenmektedir. Başvuru şartları ise vatandaşları zorlamayacak şekilde ayarlanmıştır. Şartlar;

Başvurunun hesap sahibi tarafından yapılması,

Hesabın bulunduğu banka şubesine başvuru iletilmesi,

Kimlik belgesinin beraberinde getirilmesi,

Son başvuru tarihine dikkat edilmesi şeklindedir.

Zamanaşımı Listelerine Nasıl Erişim Sağlanır?

Merak edilen zamanaşımı listelerine erişim sağlamak zannedildiği gibi zor bir işlem değildir. Zira bu tür bilgiler yasalar gereğince bankalar tarafından açık bir şekilde yayımlanmak zorundadır. Bankalar, listelerini resmi internet siteleri üzerinden duyurmuşlardır. Duyurularda başvuru şekli ve sistemi hakkında da bilgiler yer almaktadır.

Listelere erişim için farklı yöntemlerin deneyimlenmesi de mümkündür. Bu alanda kullanılabilecek sistemler arasında e-devlet de bulunmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde kamu kurumları ile alakalı olan pek çok işlem e-devlet üzerinden rahat bir şekilde tamamlanabilmektedir. E-devlet üzerinden TMSF sayfasına giderek hesap bilgilerine erişim sağlamak da bu işlemlerden biridir. Vatandaşlar işlemlerini mobil uygulama üzerinden de güvenilir olarak tamamlayabilmektedir.