Bankalardan Güzel Haber! Kredi ödemelerine banka desteği!

Salgın, işlerine ara vermek zorunda kalan vatandaşların;

Kira,

Fatura,

Alışveriş gibi temel masraflarını karşılamalarını bile zor hale getirmiştir.

Bundan kaynaklı olarak ekonomiye destek olmak isteyen bankalar ertelemeli krediler sunmuştur. Vatandaş salgının ne kadar süreceğini bilmediği için altı ay ertelemeli olan kredilere yönelmiştir. Ancak altı ayın sonunda salgın halen devam ettiği için bu kez de yeni kredilerin ödeme sorunları gündem oluşturmaya başlamıştır.

Kredi Ödemelerinde Banka Desteği!

Vatandaşlar, bankalardan yeni bir erteleme desteği beklemektedir. Kredi taksit ödemelerinin ertelenmesi halinde bir süre daha rahat edileceği kesindir. Buna karşın pek çok banka yeni bir ertelemeyi gündemine almamaktadır. Fakat bankalar, alternatif kredi ödeme seçeneklerini müşterilerine sunmaktadır.

Kredi borçları bulunanlar krediyi;

Salgın öncesinde,

Salgın sırasında çekmeleri arasında fark olmadan sistemlerden istifade edebilmektedir.

Bireyler sadece kredi notları ve genel durumlarına bakılarak kredi alıp alamayacaklarını anlayabilmektedir. Konu hakkında son gelen haberler Şekerbank ile alakalıdır. Banka, kredi borçlarının ödenebilmesi için farklı taksitleri avantaj olarak kullandıran kredi sistemini açıklamıştır. Sistemden başvuru esasına göre istifade edilmektedir.

Şekerbank Müjdeyi Verdi

Geniş vade olanakları,

Artan taksit miktarları,

Düşük faizler üzerinden kredi sunumu gerçekleştirmektedir.

, borç ödemelerinde rahat ettirecek yeni kredi sistemini meraklılara duyurmuştur. Bilmeyenler için banka kredilerinde genellikle eşit miktarda taksit uygulaması yapılmaktadır. Bu da taksitlerin esnek olmasının önüne geçmektedir. Özellikle salgın yüzünden insanlar borçlarını olabildiği kadar ertelemek istemektedir. Şekerbank;

Bu sayede bankadan kredi temin edecek olan vatandaşlar özellikle ödeme konusunda sorun yaşamayacaktır. Zira ilk taksitler mümkün olduğu kadar aşağı rakamlara çekilebilmektedir. Kredinin ilerleyen zamanlardaki taksitlerinde ise ana rakamlar artacaktır. Salgının da ilerleyen zamanda normalleşme ile ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere Şekerbank kredi sistemi vatandaşın cebini zorlayacak bir sistem oluşturmamaktadır.

Şekerbank Borç Ödeme Kredisi

Vatandaşlar ana duyuruları bankanın resmi internet sitesinden temin edebilmektedir. Duyuru kapsamında başvuruların yüz binleri geçmesi beklenmektedir. Şekerbank Artan Taksitli Kredi olarak isimlendirilen kredi sisteminde kredinin geçime kolaylık tanıması esas alınmışa benzemektedir. Bireyler bankanın alternatif kredilerinden de istifade edebilmektedir.

Banka ana borç ödemelerinde borç transfer kredisi gibi olanaklara da sahiptir. Farklı bankalara borçları olanlar borçlarını Şekerbank üzerine transfer edebilmektedir. Bu sayede diğer bankada yer alan borç bir taksitle ödenmiş olmaktadır. Tek kerede ödeme ile birlikte faiz indirimleri elde edilmektedir. Şekerbank üzerinden adeta yeniden yapılandırılan borç daha düşük rakamlardan ödeme yapılmasını sağlamaktadır

Şekerbank Kredi Başvurusu

Vatandaşlar Şekerbank kredi başvurusu yapmaları halinde farklı avantajları elde etmiş olmaktadır bankada;

36 aya kadar vade imkânı,

Kredi taksitlerinin %20 oranına kadar azaltılabilmesi,

Taksitlerin ertelenmesi gibi alternatifler müşterilere sunulmaktadır.

Fırsatlardan istifade edilebilmesi için başvuruların kişisel olarak yapılması gerekmektedir. Ana başvurularda en bilindik yöntem şubelere gitmek olarak tanımlanmaktadır. Salgın kapsamında yeni sistemler üzerinden açılan şubeler halen kredi taleplerini anında değerlendirmektedir.

Şekerbank kredi başvurusu yapmak isteyenlere online sistemler de kullanılabilir hale getirilmiştir. Vatandaşlar internet sitesinden ya da mobil uygulama üzerinden ön kayıtlarını oluşturabilmektedir. Yetkililer talepleri anında inceleme altına almaktadır. Kredi ön onayının alınması halinde ise iletişim bilgileri üzerinden kişilere erişim sağlanmaktadır vatandaşlar bu sayede kredi olanaklarını da ne kadar nakit çekebileceklerini de öğrenebilmektedir.