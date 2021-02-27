Bankalardan Cebinde Kredi Kartı Olan Herkesi İlgilendiren Yeni Gelişme! Son Tarih Verildi

Bankalardan son dakika gelişmesi! Son yıllarda milyonlarca vatandaşın da kullandığı ve artık hemen hemen herkesin cebine giren banka ve kredi kartlarıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Kredi kartlarında artık yeni dönem başlıyor! Yeni düzenlemeler için son tarih de verildi! 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle banka ve kredi kartlarında yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Peki bu düzenleme kart sahiplerini nasıl etkileyecek? Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren önemli değişikliğin tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Cebinde kredi kartı bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! Gelişen teknoloji ve ekonomik şartlar çerçevesinde kredi kartı kullanımı günümüzde hiç olmadığı kadar yaygın hale gelmiş durumda. Kredi kartı kullanımının bir takım riskleri de beraberinde getirdiği su götürmez bir gerçek. Bu bakımdan yeni düzenleme ile birtakım değişiklikler yapıldı. Peki nedir bu değişiklikler? 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve milyonlarca kart sahibi yakında ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları haberimizde sizlerle...

CEBİNDE KARTI OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME! SON TARİH 1 MAYIS

Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeye göre nakit çekim limiti 500 TL’yi, harcaması da 1250 TL’yi geçmeyen kartlar 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kimlik tespiti ve bilgi verme ihtiyacı olmaksızın alınabilecek! Limiti aşan işlemler şüpheli işlem olarak nitelendirilip Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilecek.

2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan yeni adımlar çerçevesinde, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve suç kaynaklı gelirlerin aklanmasının engellenmesi amacıyla bazı yönetmeliklerde yeni değişiklikler yapıldı. Başta ön ödemeli kartlar olmak üzere, emeklilik ve hayat sigortası sözleşmelerinde, aynı zamanda elektronik para işlemlerinde limitler değişti!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bankalar, yıllık nakit çekim tutarı 500 TL’yi, aylık harcaması ise 1250 TL’yi aşmayan ve fon transferinde kullanılmayıp sadece mal veya hizmet alımı için işlev gören ön ödemeli kartlarda kimlik tespiti yapamayacaklar. MASAK’a bununla ilgili bilgi aktarımı da olmayacak. Ancak limitlerde sınırın aşılması halinde, ön ödemeli kart sahibinin bilgileri doğrudan MASAK’la paylaşılarak şüpheli durumlar söz konusu olduğunda işlem bildiriminde bulunulacak.

SON TARİH VERİLDİ!

Yönetmeliklerde yapılan yeni değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu. Kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren yeni ‘limit’ ve ‘kimlik tespiti’ düzenlemeleri 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren hayata geçecek. Riskli işlemlerdeki yükümlüler, basit tedbirden faydalanamayacaklar.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA SON DURUM

Bilindiği üzere ön ödemeli kart, herhangi bir vadeli/vadesiz hesaba bağlı olmayan ve sahibinin yüklediği kadar harcama yapabildiği kart türüdür. Banka ve kredi kartlarında olduğu gibi ön ödemeli kartlarda da kart numarası, güvenlik kodu ve sair bilgiler yer alır. POS cihazlarında da geçen kullanışlı ön ödemeli kartlar, aynı zamanda banka/kredi kartı geçen her işyerinde de güvenle kullanılabilmektedir.

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren yeni gelişme ön ödemeli kartlar için de önem taşıyor. Bundan böyle ön ödemeli kartlar, hayat ve emeklilik sigortası sözleşmeleri ve aynı zamanda elektronik para işlemlerinde 1 Mayıs 2021 itibariyle yeni limitlerde kimlik tespiti ve bilgi transferi yapılabilecek.