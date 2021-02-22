Bankalardan Acil Nakit İhtiyaçlarınız İçin Anında 20 Bin Lira Kredi Müjdesi!

Covid-19 salgın döneminin de etkisiyle birçok küçük işletme ya zarar ediyor ya batıyor ya da ancak o günü kurtarabiliyor. Bu durum vatandaş açısından da farklı değil. Birçoğu işlerini kaybederken bir kısmı da ücretsiz izin kullanmak zorunda kalıyor. Hal böyle olunca kısa vade için çareyi kredi çekmekte buluyorlar. Kredi işlemini bankalar aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilseler dahi evrak işlemleri ve gelir belgesinin ibrazı zaman alabiliyor. Bazın bankalar ise 20 bin Türk Lirası’na kadar gelir belgesiz acil kredi verebiliyor. Bu sayede vatandaş hızlı ve avantajlı kredi kullanıyor. Sizler için acil kredi veren bankaların kredi kampanyalarıyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte o bankalar…

İş Bankası Hızlı Kredi

Türkiye’nin en köklü bankalarından bir tanesi olan İş Bankası, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara 20 bin TL’ye kadar hızlı kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ile 20 bin liralık İş Bankası Hızlı Kredi kullanmak için yapmanız gerekenler ise oldukça kolay. İş Bankası’nın internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmenize gerek bile kalmadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine ya da İş Cep uygulaması üzerinden başvuru talebinizi iletebilirsiniz. Başvurunuzun kabul olması durumunda şubelere giderek paranızı teslim alabilirsiniz veya paranızın hesabınıza aktarılmasını talep edebilirsiniz.

Uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği bankalardan birisi olan TEB, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan anında kredi veriyor. TEB internet bankacılığı müşterilerinde internet bankacılığı uygulaması Cepte TEB üzerinden hızlı kredi kullanabilme imkanı sunuyor. Uygulamaya girerek gerekli işlemlerin yapılması sonrası kısa sürede onaylanıp paranız hesabınıza geçiriliyor.

Akbank Hızlı Kredi

Akbank müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle 20 Bin TL’ye kadar kredi veriyor. Üstelik kredi başvurusu yapmak için şubelere gitmenize gerek bile yok. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak başvuru ile dakikalar içinde krediniz hesabınıza yatırılıyor.