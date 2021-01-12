Bankalardan 0 Faizli Kredi Müjdesi! 30 Bin TL - 100 Bin TL Faizsiz kredi verilecek

Bankalar 2021 yılında vatandaşlara faizsiz kredi verecek. Yaşanan ekonomik sıkıntıları hafifletmek için, bankalar çeşitli kampanyalar başlattılar. Bu kampanyalara arasında faizsiz verilecek kredilerde bulunuyor.

Salgın ve salgın için alınan önlemler, sosyal yaşamı derinde etkilediği gibi, aynı zamanda ekonomik etkileri de sürekli artarak devam ediyor. 2021 Yılında, bu durumun oluşturduğu olumsuzlukları hafifletmek için çeşitli destek kampanyaları devlet tarafından sunuluyor. Bu kapsamda kamu bankaları, faizsiz şekilde kredi desteği sağlayacaklar. Ayrıca Esnaflara %50 faiz indirimi de, bu çerçevede sunulan yeni bir destek olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı da, hibe olarak esnaflara sunulacak diğer bir destek.

Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek?

Halkbank tarafından genç girişimcileri desteklemek ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla verilen, 30 Bin TL ile 100 Bin TL arasında veriliyor. Faizi olmayan bu krediyi sadece genç girişimci şartlarını taşıyanlar kullanabiliyorlar. Bununla birlikte Halkbank ayrıca esnaflara %50 faiz indirimi sunacağını da açıkladı. Bu sayede yeni iş kuracakların yanında, salgının ekonomik etkilerinden olumsuz şekilde etkilenen esnafların, yüksek oranda desteklenmesi amaçlanıyor.

Genç girişimcilerin yeni kuracakları işler için başvurabildikleri kredi, 36 ay vade seçeneği ve 100 Bin TL üst limitle sunuluyor. Hiç faizi olmayan krediye başvuran kişilerin, belirli koşulları taşıması şartı bulunuyor.

Faiz İndirimi İçin Kararname Yayınlandı

Esnaflara uygulanacak %50 faiz indirimi, Türkiye Cumhuriyeti yanında Kıbrıs için de geçerli olacak. Halkbank tarafından uygulaması başlatılan %50 faiz indirimi, 2021 yılı içerisinde, çekilecek krediler için de uygulanacak. Bunun yanında 2021 yılına sarkmış ödemeleri bulunan krediler için de % 50 faiz indirimi uygulaması var. Yüzde 50 faiz indirimi uygulaması için kararname yayınlandı. Bu destekle esnaf cephesinde yaşanan ekonomik dar boğaz, ciddi oranda rahatlatılacak. Esnafın yaşadığı zor günlerde, sürekli yeni destekler sunularak rahatlatılmaları hedefleniyor.

Genç Girişimcilere Büyük Destek

Halkbank tarafından gençlere verilecek olan 0 faizli kredinin, 100 Bin TL üst limiti bulunuyor. Bu sayede genç girişimcilerin, özellikle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili kuracakları iş yerlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bunun yanında Esnaf ve Kefalet Odası aracılığıyla, yine Halkbank’ tan çok düşük faizli kredi kullanabiliyorlar. Çeşitli ve esnek vade seçenekleri ve çeşitli rakamlara sahip bu krediler için, odaya başvurulması gerekiyor.