Bankalarda Son Dakika Faiz Depremi! 10 Şubat 2021 Güncel Kredi Faiz Oranları

Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar 10 Şubat 2021 güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt ya da konut alımı için veya nakit ihtiyacını karşılamak için kredi çekecek olan vatandaşlar bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. İşte tüm bankaların güncel faiz oranları...

Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli krediler çekmeye devam ediyor. Bankalar Merkez bankasından gelen faiz kararlarının arkasından faiz oranlarını giderek daha da yükseltiyor. Vatandaşlar ise en uygun konut taşıt ihtiyaç kredisi veren bankaları arıyor. Sizler için Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası, VakıfBank’ın güncel kredi faiz oranlarını araştırdık.

TEB GÜNCEL FAİZ ORANLARI

10 Şubat 2021 tarihinde TEB’in kredi faiz oranları şu şekilde güncellenmiştir; İhtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.45’tir. Taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,49 iken konut kredisi faiz oranı 1.40’dır.

GARANTİ BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

10 Şubat 2021 tarihinden itibaren Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.45 iken sıfır kilometre taşıt kredisi faiz oranı yüze 1.49’dur. İhtiyaç kredisi faiz oranları ise yüzde 1.49’dan başlamaktadır.

AKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranı 10 Şubat 2021 tarihinde yüze 1.96 olarak kaydedilmiştir. Konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39 iken sıfır kilometre araçlar için kullanılacak taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.51 ikinci el araçlar için kullanılacak olan taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.53’tür.

İŞ BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşları uygulanacak olan faiz oranını yüzde 1.50’dir. Taşıt kredisi talep eden vatandaşlara ise yüzde 1.55 faiz uygulanacaktır. Güncel konut kredisi faiz oranı ise sigortasız yüzde 1.45 sigortalı yüzde 1.40’tır.

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Vakıfbank tarafından sunulan sıfır ve ikinci el taşıt kredisi faiz oranları 10 Şubat 2021 itibari ile yüzde 1.48 olurken, ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1.52 olmuştur. Sarıpanjur konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.40’tır.

HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

10 Şubat 2021 tarihinde Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yüzde 1.60 olarak güncellenmiştir. 300.000 liranın altında olan araçlar için kullanılacak taşıt kredisi faiz oranları da şu şekilde güncellendi; sıfır kilometre olan taşıtlar için yüzde 1.58 ikinci el taşıtlar için yüzde 1.60 oldu. 1. El konutlarda kullanılacak olan konut kredisi faiz oranı yüzde 1.42 iken ikinci el konutlarda kullanılacak olan kredi faiz oranı yüzde 1.47 olarak güncellendi.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası 5 adet farklı konut kredisi sunmaya devam ediyor. Sıfır konut için alınan kredinin faiz oranını yüzde 1.42 olarak güncellenirken ikinci el konut kredisi faiz oranı da yüzde 1.52 oldu. Çalışanın artısı kredisi, emeklinin artısı kredisi, tüketici kredisi, tüketici ürün paketi gibi tüketici kredileri için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 1.68’e yükseldi. Kaskolu taşıt kredisi faizi yüzde 1.64 olurken kaskosuz taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.66 oldu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 10:14