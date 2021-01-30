Bankalara Üzücü Haber Çıkan Karar Kredi Çekecekleri Sevindirdi

Düşük faizli uygun kredi çekerek ekonomik olarak yaşadıkları zorlukları geride bırakıp rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların tercih ettikleri kredi seçeneklerinin başında ise düşük faizli ihtiyaç kredisi geliyor. Ancak son zamanlarda yaşanan olayları basın ve medya yolu ile yakından takip etme şansı yakalayan vatandaşların aklında ister istemez bir soru işareti kalıyor. Yakın zamanda bir banka ile ihtiyaç kredisi olanağından yararlanmış bir müşterisi arasında yaşananlar kredi çekecekleri endişelendirmişti.

Bankaların vadettiği çeşitli kredi seçeneklerinden bir tanesi olan ihtiyaç kredisinden faydalanacak olan ya da faydalanmış olan vatandaşlar ise yaşanan bu olayların yakın takipçisi oldu. Uzun süre kredi çekecek vatandaşların kararsız kalmasına sebep olarak gündeminden düşürmedikleri olay Yargıtay vasıtası ile çözüme ulaştı.

Kredi Çekeceklerin Dikkatine

Yakın tarihte yaşanan bir olaydan sonra Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kredi çekecekleri yakından ilgilendiren bu karar ile bankalar artık icra takibi başlatamayacak. Zorlu pandemi sürecinde kredi çekerek ekonomik anlamda biraz nefes almak isteyen vatandaşların dikkat kesildiği olay sonuca bağlandı. Geçtiğimiz tarihte bir banka ile ihtiyaç kredisi çeken müşterisi arasında gerçekleşen olay ülke genelinde kredi çekmeyi düşünen birçok vatandaş tarafından yakından takip edilmişti.

Yargıtay Son Sözü Söyledi

Taraflar arasındaki uyuşmazlık bir türlü sonlanmayınca olaya Yargıtay el attı. Tarafların ileri sürdükleri bilgiler ve mahkeme tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ise bankalar için üzücü müşteriler için ise sevindirici bir karara imza atıldı. Mahkeme tarafından verilen karar ile birlikte banka başlatmış olduğu icra takibini sonlandırmak zorunda kaldı. Böylelikle gülen taraf ihtiyaç kredisinden yararlanmış olan vatandaş oldu. Günlerdirçekmeyi düşünen binlerce kişi tarafından karara bağlanılması beklenen dava sonuçlandıktan sonra vatandaşlar akıllarında bir soru işareti olmaksızın mahkeme kararına güvenerek kredi çekmeye başladı.

Kredi çekecek olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan karar Yargıtay’dan geldi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren, bu günleri çekecekleri banka kredisi ile atlatmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği dava emsal niteliğinde bir karar ile sonuçlandı. Verilen karar doğrultusunda bankalar artık bu yöntem ile icra takibi başlatamayacak. Olay bir banka ile kanser hastası müşterisi arasında gerçekleşmişti. İddialara göre krediden yararlanmak isteyen vatandaşın kanser hastası olduğu banka tarafından biliniyordu.

Banka tarafından hastalığı bilinmesine rağmen müşterinin hayat sigortası yapılarak gerekli kredi miktarı müşteriye ödendi. Hastalığının ilerlemesi ile birlikte bu krediden yararlanmış olan banka müşterisi hayatını kaybetti. Kanser hastası müşterisinin hayatını kaybetmesi ile banka, alacaklarını tahsil etmek için müşterisinin mirasçılarına yöneldi. Mirasçıların reddi miras kararı ile itiraz etmelerinin ardından dosya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Taraflar karşılıklı olarak öne sürdükleri sebepler ile uzlaşamadıkları için dosya Yargıtay’a intikal etti. Yargıtay ise ele aldığı davada mirasçıları haklı buldu. Kredi çekimi esnasında bankanın müşterinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti. Müşterisinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen banka tarafından böyle bir adım atılınca mahkeme tarafların banka ile müşteri değil sigorta şirketi ile banka olması gerektiğine karar vermiştir. Verilen karar emsal niteliğinde olduğu için benzer durumlarda da geçerli olacaktır.