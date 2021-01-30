Bankalara Üzücü Haber Çıkan Karar Kredi Çekecekleri Sevindirdi

Ülkemiz ve dünya çapında etkisini günden güne hissettiren salgın dönemi beraberinde getirdiği kısıtlamalar ile vatandaşlara ekonomik anlamda zor günler yaşatıyor. Devlet tarafından açıklanan kredi desteklerinin yanı sıra bankalar da düşük faiz ile vatandaşlara kredi çekme imkânı sunmaya devam ediyor. Çeşitli kredi imkânları ile vatandaşın hizmetinde olan bankalar salgın döneminde düşük faiz imkânı ile yaşanan süreci hafifletme yönünde adımlar atıyor.

Bankalara Üzücü Haber Çıkan Karar Kredi Çekecekleri Sevindirdi

Düşük faizli uygun kredi çekerek ekonomik olarak yaşadıkları zorlukları geride bırakıp rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların tercih ettikleri kredi seçeneklerinin başında ise düşük faizli ihtiyaç kredisi geliyor. Ancak son zamanlarda yaşanan olayları basın ve medya yolu ile yakından takip etme şansı yakalayan vatandaşların aklında ister istemez bir soru işareti kalıyor. Yakın zamanda bir banka ile ihtiyaç kredisi olanağından yararlanmış bir müşterisi arasında yaşananlar kredi çekecekleri endişelendirmişti.

 Bankaların vadettiği çeşitli kredi seçeneklerinden bir tanesi olan ihtiyaç kredisinden faydalanacak olan ya da faydalanmış olan vatandaşlar ise yaşanan bu olayların yakın takipçisi oldu. Uzun süre kredi çekecek vatandaşların kararsız kalmasına sebep olarak gündeminden düşürmedikleri olay Yargıtay vasıtası ile çözüme ulaştı.

Kredi Çekeceklerin Dikkatine

Yakın tarihte yaşanan bir olaydan sonra Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kredi çekecekleri yakından ilgilendiren bu karar ile bankalar artık icra takibi başlatamayacak. Zorlu pandemi sürecinde kredi çekerek ekonomik anlamda biraz nefes almak isteyen vatandaşların dikkat kesildiği olay sonuca bağlandı. Geçtiğimiz tarihte bir banka ile ihtiyaç kredisi çeken müşterisi arasında gerçekleşen olay ülke genelinde kredi çekmeyi düşünen birçok vatandaş tarafından yakından takip edilmişti.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık bir türlü sonlanmayınca olaya Yargıtay el attı. Tarafların ileri sürdükleri bilgiler ve mahkeme tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ise bankalar için üzücü müşteriler için ise sevindirici bir karara imza atıldı. Mahkeme tarafından verilen karar ile birlikte banka başlatmış olduğu icra takibini sonlandırmak zorunda kaldı. Böylelikle gülen taraf ihtiyaç kredisinden yararlanmış olan vatandaş oldu. Günlerdir kredi çekmeyi düşünen binlerce kişi tarafından karara bağlanılması beklenen dava sonuçlandıktan sonra vatandaşlar akıllarında bir soru işareti olmaksızın mahkeme kararına güvenerek kredi çekmeye başladı.

Yargıtay Son Sözü Söyledi

Kredi çekecek olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan karar Yargıtay’dan geldi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren, bu günleri çekecekleri banka kredisi ile atlatmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği dava emsal niteliğinde bir karar ile sonuçlandı. Verilen karar doğrultusunda bankalar artık bu yöntem ile icra takibi başlatamayacak. Olay bir banka ile kanser hastası müşterisi arasında gerçekleşmişti. İddialara göre krediden yararlanmak isteyen vatandaşın kanser hastası olduğu banka tarafından biliniyordu.

 Banka tarafından hastalığı bilinmesine rağmen müşterinin hayat sigortası yapılarak gerekli kredi miktarı müşteriye ödendi. Hastalığının ilerlemesi ile birlikte bu krediden yararlanmış olan banka müşterisi hayatını kaybetti. Kanser hastası müşterisinin hayatını kaybetmesi ile banka, alacaklarını tahsil etmek için müşterisinin mirasçılarına yöneldi. Mirasçıların reddi miras kararı ile itiraz etmelerinin ardından dosya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Taraflar karşılıklı olarak öne sürdükleri sebepler ile uzlaşamadıkları için dosya Yargıtay’a intikal etti. Yargıtay ise ele aldığı davada mirasçıları haklı buldu. Kredi çekimi esnasında bankanın müşterinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti. Müşterisinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen banka tarafından böyle bir adım atılınca mahkeme tarafların banka ile müşteri değil sigorta şirketi ile banka olması gerektiğine karar vermiştir. Verilen karar emsal niteliğinde olduğu için benzer durumlarda da geçerli olacaktır.

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YORUMLAR
Misafir
Misafir - 20 saat Önce

Hiç bir kredi çekmeyin.herkes yorganına göre ayağını uzatsin.bu krediler vatandaşımızı bitirdi.

Adem kahraman
Adem kahraman - 20 saat Önce

Yani bu emsal karardan faydalanmak için kanser olmamız lazım ne eğip büküyorsun başlığı okuyan icradan kurtulduğunu sanacak

Cagan suat
Cagan suat - 21 saat Önce

Su yazilanlari anlayan beri gelsin

İzmitli41
İzmitli41 @Cagan suat - 8 saat Önce

Banka kredi verirken hayat sigortası yapıyor ve ödemeyi müşteriden tahsil ediyor. Reddi mirasa gerek yok zaten. Müşteri vefat ettiyse bankanın borcu sigortadan ödenir.müşteri ve mirasçıları tamamen muaf olur borçtan. Yargının kararına gerek yoktur. Sigorta şirketleri devlet güvencesi ile çalışır.alacaklı banko tamamen sigorta şirketi ile muattap olur.

Samet Aktaş
Samet Aktaş - 22 saat Önce

Slmlar Kredi aylarari uzatilirsa iyi olur 36 ay çok az Kredi cekemiyoruz 48 ay veya 60 uzatilirsa iyi olur

H
H - 22 saat Önce

Cekilen ziraat ve halk anki gibi Bankalar taksitlerini 6 ay ertelensin lütfen

Yüksel Özşevik
Yüksel Özşevik - 20 saat Önce

Sayın yetkililer, lütfen kredi taksitleri en az 6 ay ötelensin. Kredi kartı borçları faiz ve masrafsız en az 6 ay ötelensin.

ALİ KAYA
ALİ KAYA - 20 saat Önce

KREDİLERİMİZİ ENAZ 3. 6 AY ARASI ERTELEYİN

Sabriye kolmuk
Sabriye kolmuk - 21 saat Önce

Kredi baş vuruşum

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