Bankalara Borcu Olanlara Kredi Sicil Affı Yürürlüğe Giriyor

Özellikle kamu bankaları salgın kapsamında;

Düşük faiz oranlarından,

Esnek ödeme planlarına göre,

Yüksek vadeli kredi teminlerini gerçekleştirmektedir.

Vatandaşların kredilerden istifade edebilmeleri için bazı ortak şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Şartlar arasında en önemlilerinden biri kredi notlarının yüksek olmasıdır. Buna karşın kara listeye girmiş olan birinin kredi notunu yükseltmesi de bankalardan yeni krediler çekebilmesi de mümkün değildir. Sicil affı istemlerinin salgın döneminde artmasının ana nedeni de bu şekilde açıklanmış olmaktadır.

2021 Sicil Affı Var Mı?

2021 sicil affı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle nakit ihtiyacı olanlar kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak istemektedir. Bundan kaynaklı olarak Korona Virüs yüzünden sicil affının gelmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Konu ilgili makamlar tarafından da değerlendirilmektedir. Sicil affının gelmesi demek aftan herkesin istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.

Kararın olumlu olarak verilmesi halinde affa uygun olan kesim de belirlenecektir. Açıklanacak olan şartlara uygun olmayanların af talepleri değerlendirme altına alınmayacaktır. Ancak resmi kurum açıklamaları affın henüz gündem konularından biri olmadığının altını çizmektedir. Konu hakkında kulislerde konuşulduğu için yakın zamanda yeni açıklamalar gelmesi de beklenmektedir.

Sicil Affı Faydaları

Ülkemizde de dünyada da bankalar bir dönem kredi konusunda esnek hareket etmiştir. Bu tür dönemlerde vatandaşların büyük bir bölümü ödeyemeyecekleri kredileri çekmiştir. Kredilerin çekilmesinden sonra ödeme kısmına gelince pek çok sorun yaşanmıştır. Kredi borcu olanların sayısı da eşi oranda artmaya başlamıştır. Ödemelerde;

Farklı bankalardan kredi çekimi,

Taksit erteleme talepleri,

İcra takipleri gibi adımlar atılmıştır.

Kredi temin etmeleri,

Yeni kredi kartları almaları mümkün değildir.

Borçlarını ödeyemeyenler ise bankaların kara listesine girmiştir. Bu listede yer alan bireyler ilerleyen dönemlerde borçlarını ödeseler bile listeden çıkamamaktadır. Bundan kaynaklı olarak kişilerin;

Sicil affı gelmesi halinde yaşanan sorunun ortadan kalkması beklenmektedir. Zira kişilerin sicillerinde eski dönem bilgileri silineceği için eskiden olduğu gibi hareket edebilmek şansları olacaktır. Böylece sicili iyi olmayan vatandaşlar ekonomik olarak yeniden rahatlayabilecektir.

Sicil Affından Kimler Yararlanabilir?

2017 yılı sicil affı konusunda resmi adımların atıldığı bir yıl olarak akıllarda kalmıştır. Aynı sistemin 2021 yılı içerisinde de kullanılması beklenmektedir. Peki, kullanımın gerçekleşmesi halinde sicil affından kimler yararlanabilir?

Sicil affı konusu oldukça detaylı şekilde incelenmesi gerekli olan başlıklardan biridir. Ancak yarar sağlayacak olan geniş bir kesim olduğu bilinmektedir. Bundan ötürü yararlanamayacakları bilmek daha basit çözüm önerisi gibi gelmektedir. Bankalara borçları devam eden vatandaşların sicil affından yararlanmaları mümkün değildir. Aynı şekilde bankalarla haciz sorunu olanlar da sistemin dışında kalacaktır. Eski dönem borçlarını kapatanlara sicil affı şansı tanınmaktadır.

Sicil Affı Ne Zaman Gelecek?

Merak edilen sicil affı ne zaman gelecek konusunda farklı açıklamalar yapılmaktadır. Mecliste henüz bu gibi bir konunun gündemde olmadığının altı çizilmektedir. Ancak meclis konularını halkın sorunları oluşturmaktadır. Bu neden yüzünden konunun gündeme gelmesi olasıdır. Addın gelmesi halinde;

Af kimler için geçerli olacak,

Af talep üzerine mi gerçekleştirilecek,

Affın net içeriği nedir gibi sorular da kesin yanıt alacaktır.

Bakanlıklar sayılan içeriklerin yanı sıra banka bazlı olarak açıklamalarda da bulunacaktır. Bu sayede konu hakkında herhangi bir kafa karışıklığı olmadığı için sistemden yararlanacak kişi sayısı artırılmış olacaktır.