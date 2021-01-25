Bankalar Destek dönemine geçti! Pandemi Döneminde Özel Kredi Limiti Bu Bankalarda!

Pandemi döneminde alınan uzun sıkı tedbirlerin yanı sıra ekonomi nerdeyse durağan dönemini yaşamaktadır. Tam da bu noktada devlet yetkilileri kollarını sıvayarak gerekli çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında vatandaşın zor gününde büyük destek sağlanmıştır.

Kamu bankaları da bu konu üzerinde geniş çaplı çalışmalara yer vermiştir. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşın nakit ihtiyaçları büyük oranda karşılanmıştır. Özel kredi kapsamında sağlanan destek sayesinde sadece nakit ihtiyaçları değil düşük bütçe ile yatırım yapmayı düşünen birçok insan konuda fayda sağlamaktadır.

Yapılan özel kredi kapsamında ihtiyaç kredileri fazlasıyla büyük önem kazanırken düşük faiz oranları sayesinde ödeme seçeneklerin konusunda da büyük avantaj elde edilmiştir. Ancak kredi kapsamında belirli hususlar bulunmaktadır. Yer alan bu hususlar büyük önem kazanıyorken gerçekten ihtiyacı olan vatandaşların da tespiti daha kolay şekilde yapılmaktadır.

Bankaların Destek Paketleri!

Pandemi döneminde yapılan yardımların yanı sıra banka kredileri üzerinde de birçok hususta durulmuştur. Yer verilen bu kapsamlı yardımların yanı sıra düşük faiz oranları ödeme seçeneklerinin de olması yönünde artı bir hedef olmaktadır. Aynı zamanda başvuru seçenekleri de insan sağlığını korumak adına belirli ulaşım araçlarından yapılmaktadır.

Bankaların yer verdiği destek paketleri kapsamında ATM, internet bankacılığı ya da şube üzerinden gerekli başvurular alınmıştır. Alınan başvurular değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde geri dönüş bildirimi ile bildirilmiştir. Hatta bunun yanı sıra oldukça farklı seçenekleri de beraberinde getirmektedir.

İhtiyaç kredisi kapsamında gelir düzeyi durumunuza ve ödeme şartlarınıza göre miktar belirlenmektedir. Bu hususta sağlana şartlar kapsamında gerekli tedbirleri yerine getirdiğiniz takdirde olumlu sonuç almanız mümkün olacaktır. Ayrıca her bankanın kendine göre destek paketlerinin sunmasının yanı sıra faiz oranlarında da büyük değişiklikler meydana gelmektedir.

Kredi Başvuru Şartları

Özel kredi kapsamında belirli başvuru şartları yer almaktadır. Bu başvuru şartlarının olmasında ki en büyük etken ise gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşımı oldukça hızlı bir şekilde sağlamaktır. Ayrıca inceleme esnasında olumsuz bir durum yaşamamak adına yapılmaktadır. Ancak her bankanın kendine göre kriteri olmasına karşın genel bilgiler hemen hemen hepsinde kullanılmaktadır. Kredi başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

Hane gelir düzeyinin 5000 lira altı olması gerekmektedir.

Aynı zamanda ödemelerini düzenli yapmalı, kredi notunun riskli düzeyde olmamalıdır.

18 yaşını doldurmuş bir birey olması gerekir.

Hane içerisinden sadece bir kişinin başvurusu kabul olmaktadır.

Kredi veren bankalar kapsamında sadece birine başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

Bununla beraber bankanın başvuru esnasında istediği belge derlemesini de eksiksiz yapılması gerekir.

Kredi Başvuru Tarihi Ve Sonuçları

Yapılan kredi başvuru tarihi ve sonuçları resmi kurumların açıklanacağı tarihler arasında gerçekleşecektir. Kredi hakkında daha detaylı bilgi aktarımlarında bulunması amacıyla banka yetkilileri ya da müşteri hizmetleri ile görüşme olanağı elde edebilirsiniz.

Pandemi dönemlerine girilmesinin ardından banka üzerinde başvuru işlemleri sağlanırken insan sağlığını korumak adına çeşitli yollar da sunulmuştur. Bu yollar arasında yer alan internet bankacılığı, SMS hizmeti ve müşteri hizmetleri günün her alanında ulaşım imkânı sağlar. Ayrıca sağlam alt yapı destekleri ve alınan sağlam tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmamaktadır. Bu kapsamda 3. Kişiler tarafından bilgi akışı sağlanmaz iken müşteri izni olmadan işlem yapılmamaktadır.