Bankada Parası Olanlara Müjde! Bankalardan Son Dakika Sürprizi Geldi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve geldiği ilk hafta faiz arttırma kararı vermişti. Alınan bu karar sonrasında dolar ve altın fiyatlarında sert düşüşler gözlemlenirken, vatandaşlarımız ve yabancı yatırımcılar mevduat faizlerine yöneldi. Bankalar ise en yüksek mevduat faizi oranlarını sunmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıkladığı faiz kararı sonrasında bankaların faiz oranlarında yeniden değişiklik meydana geldi. 3 banka mevduat faiz oranlarını yükseltirken, 2 bankada düşüş yaşandı. Para sıkıştırma politikaları devam ederken vatandaşlarımız yatırımları için yüksek faiz getirisi hangi bankada sorusunun cevabını arıyorlar. Bu yazımızda bankaların güncel mevduat faizi oranlarını ve aylık getirilerini inceleyeceğiz.

ALTERNATİF BANK İLK SIRADA

Listenin birinci sırasında bulunan Alternatif Bank mevduat faiz oranlarını %18,75'e kadar yükseltti. VOV+ hesabı bulunan vatandaşlarımıza hesap açılışında %17,75 faiz oranı sunuluyor. Buna ek olarak vatandaşlarımız iki adet otomatik ödeme talimatı vermesiyle +%0,25, kasko ve özel sağlık sigortası kullanması durumunda +%0,25 ek hesap açılması durumunda yine ek %0,25 faiz oranı kazanıyorlar. Tüm ürün ve hizmetlerden yararlanılması durumunda 32 günlük mevduat faiz oranı %18,75'e kadar yükseliyor. 100 bin TL anapara için 32 günlük mevduat faizinin getirisi aylık 1534 TL şeklindedir.

ING BANK FAİZLERİ YÜKSELTTİ

ING Bank E-Turuncu Hesap müşterileri için mevduat faizi oranlarını yükseltti. Banka 32 günlük mevduat hesapları için %18 faiz oranı sunmaktadır. Böylece 100 bin lira anapara için 1.499,18 TL faiz getirisi elde edebilirsiniz. Diğer bankaların güncel mevduat faizleri şu şekildedir:

Fibabank %18

Burganbank %18

Odeabank %18

CepteTEB %17,50

Enpara %15,25

HSBC %17,50

Vakıfbank %16,50

Halkbank %16

YapıKredi %15,25

Denizbank %14,75

QNB Finansbank %13,95

Türkiye İş Bankası %12,70

Ziraat Bankası %15,50

Bankalar tarafından Ocak ayının son haftasında yapılan faiz güncellemesiyle birlikte listede dengeler değişti. ING Bank, Alternatif Bank, Fibabank ve kamu bankaları faiz oranlarını yükseltirken, İş Bankası ve QNB Finansbank'ın faiz oranlarını düşürdüğünü görüyoruz.

Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikaları kapsamında yatırımlarını mevduat hesaplarında değerlendiren vatandaşlarımız 100.000 TL anapara üzerinden aylık ortalama 1.200 TL - 1.500 TL faiz getirisi elde etmektedirler.