Bankada Parası Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bankalardan Kritik Tedbir Planı!

Büyüklüğü, bilanço yapısı ve finansal sistem içerisindeki rolü açısından kritik konumda bulunan bankaların, olası bir mali bozulmaya karşın düzenleyecekleri tedbir planlarının ayrıntıları da netlik kazandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), geçtiğimiz yıl Bankacılık Kanunu'na ilave edilen madde çerçevesinde hazırladığı taslak yönetmeliğine göre, "sistematik önemli" olarak nitelendirilen bankaların hazırlayacağı tedbir planlarında, kritik fonksiyonlar, kritik hizmetler planlanacak, stratejik analiz, iletişim ve kamuya açıklama, hazırlık tedbirleri gibi bölümler bulunacak.

Kriz Senaryosu Nasıl?

Ülke riskinde yükseliş gibi sistematik sıkıntıların beraberinde, yüksek kredi zararı gibi bankaya özgü olan sorunlara da çözüm araştırılacak olan planlarda, bankanın kırılganlığı, zayıflığı, iş ve fonlama modeli, faaliyetleri ve yapısı, büyüklüğü, diğer kuruluşlar ve finansal sistemle bulunan bağlantılarına göre senaryolar hazırlanacak.

Acil Fonlama Ne Demek?

Bankanın mali durumu bakımından önemli bulunan şirketler, "önemli tüzel kişi" olarak görülecek. Düzenlenen tedbir planları içerisinde, önemli grup içi riskler ve finansman ilişkileri, banka ve önemli tüzel kişiler içerisinde sermaye hareketleri, tedbir planı önleminin uygulanması gerektiğinde devreye dahil edilecek olan grup içi garantiler bulunacak.

Bankaların tedbir planları içerisinde; temel faaliyet ve fonksiyonlarının devam ettirilebilmesi için gerekli görülen özkaynak ve likidite önlemleri, iç ve dış kaynak tedbirleri, acil durum fonlama kaynakları ve aktif kalitesine ilişkin önlemler bulunacak. Düzenlenecek olan planlarda, bankanın mali bünyesinin korunmasına ve iyileştirilmesinin beraberinede maruz kalınan riskin ve kaldıracın düşürülmesi ve faaliyet kollarının tekrar yapılandırılmasına yönelik önlemler de kapsama alanına dahil edilebilecek.

Yükümlülüklerin, herhangi bir temerrüt durumu ya da derecelendirme notu düşüşü gibi bir olaya neden olmaksızın tekrar yapılandırılması için de bir çalışma gerçekleştirilecek. Tedbir planlarında ödeme, mutabakat ve takas sistemi gibi finansal piyasa altyapısı ile bilgi sistemleri ve insan kaynakları faktörlerine de önem verilecek.

Olumsuz Tepki Ve İtibar Riski Önlemleri

İletişim ve kamuya açıklama kısmında ise banka içi, pay sahibi kişiler ve yatırımcılar finansal piyasalar ve mudilerle iletişim gerçekleştirilecek. Piyasada meydana gelebilecek olumsuz tepkilerin yönetilmesine yönelik stratejiler planlanacak. Kamuya açıklamanın nasıl ve ne şekilde, hangi tarihte yapılacağına yönelik de bir planlama gerçekleştirilecek.

İletişim ve kamuya duyuru faaliyetleri içerisinde, "itibar riski" dikkate alınacak olan sistematik olaylarla ilgili senaryolar düzenlenirken, finansal istikrar üzerinde etkisi bulunan karşı tarafların faaliyetlerinin sekteye uğraması ya da sonlanması, para piyasasındaki likiditenin azalması, varlık ücretlerinde meydana gelen olumsuz hareketler, ülke riskindeki yükseliş, sermaye çıkışı, makroekonomik şartlardaki bozulma gibi etkenler dikkate alınacak.