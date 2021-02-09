Bankada Parası Bulunanlar Dikkat! Hemen Başvuru Yapın Yoksa Paranıza El Konuluyor!

Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri bulunan müşterilerin 15 Haziran 2021'e kadar hesaplarının olduğu şubeye kimlik belgeleriyle başvuru yapmamaları durumunda yasa gereğince zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor. Bankada hesabı bulunan bireyleri yakından ilgilendiren gelişme. Çok sayıda banka harekete geçti ve müşterilerine uyarılar yapmaya başladı. Bu tarihi kaçıran bireylerin parası yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor. Geçtiğimiz sene 10 yıl içerisinde hiçbir işlem gerçekleştirilmeyen 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içerisindeki 217 milyon lira para sahibi başvuruda bulunmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devri yapıldı.

Bankalardan Önemli Uyarı Geldi!

Başvuru tarihi tekrardan gündeme geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerine uyarılar yapmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' çağrısında bulundu. Banka hesaplarında bulunan paraların zaman aşımına uğramaması adına yasal başvuru süreci başladı. Konuya ilgin detaylar gündeme geldi.

Albaraka Türk'ten Açıklama

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdinde bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayacak şekilde 10 yıl içerisinde aranmayan kişiler zamanaşımına tabi tutuluyor. 1 Kasım 2006 tarihi ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilen "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara Yönelik Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereği bankaların, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların listelerini Şubat ayı başı itibarıyla kendi internet adreslerinde dört ay süreyle duyurulması gerekiyor.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri bulunan müşterilerimizin mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının olduğu banka şubesine geçerli kimlik belgeleriyle başvuru yapmamaları durumunda, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor.

Halkbank'tan Açıklama

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi kişinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihi itibarıyla 10 sene içerisinde aranmayan bireyler zaman aşımına tabi tutuluyor. 2020 yılından itibaren zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet adresinde dört ay süreyle duyurulacaktır.

15 Haziran 2021'e kadar işlem gerçekleştirilmemesi durumunda yasa gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor.

Vakıfbank'tan Açıklama

Bilindiği gibi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihi itibarıyla başlayarak 10 sene içerisinde aranmayan bireyler zamanaşımına tabi tutuluyor.

Diğer bir taraftan, ilgili olan kanun maddesinin uygulanmasına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8. maddesi gereği bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başı itibarıyla kendi internet adreslerinde dört ay süreyle duyurmaları gerekiyor.

Zaman aşımı listesinde bulunan isim ve hesap bilgileri bulunan müşterilerin 15 Haziran 2021 yılına kadar hesaplarının olduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvuru yapmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğrayan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor.

120 Milyon Lira Hesaplarda Unutuldu!

Bu sene bankalarda unutulan mevduat, katılım fonu ve alacaklara yönelik muhtelif döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılığında 120 milyon TL olarak hesap edildi. Yani zamanaşımına uğramış olan hesaplarda unutulan bu paralar, bir tedbir alınmaz ise TMSF'ye devrediliyor.