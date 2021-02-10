Bankada Nakit Parası Olanlara Müjde! Bankalar Resmen Birbirleriyle Yarışıyorlar

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve geldiği ilk hafta itibariyle faiz arttırma kararı almıştı. Alınan bu karar sonrasında döviz kuru ve altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, bankaların mevduat faiz oranlarında sert yükselişler meydana geldi. Dünya piyasalarında en yüksek faiz sunan ülkeler arasında olan Türkiye, bu özelliğiyle birçok yabancı yatırımcı tarafından tercih sebebi oldu. Yabancı sermayenin iç piyasaya girmesiyle birlikte dolar kurunda sert düşüşlere şahit olduk. 8,50 lira bandına kadar yükselen dolar kuru an itibariyle 7,05 liraya kadar düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım araçları dolar ve altın bu yıl yatırımcısına büyük zarar ettirdi. Yılbaşından itibaren fiyatlarda %15-25 düşüş yaşandı.

Merkez Bankası tarafından uygulanan yüksek faiz politikası kapsamında bankaların müşterilerine sunduğu faiz oranları da yükseldi. En yüksek faiz oranını sunarak müşterilerine yüksek faiz getirisi vermeyi hedefleyen bankalar resmen birbirleriyle bir yarış içerisine girdi. Son hafta güncellenen faiz oranlarıyla birlikte mevduat faizlerinde oran %18’e kadar çıkmış durumda. Yeni hafta itibariyle bankalar tarafından güncellenen oranların ve en yüksek getiri sunan bankaların listesi şu şekildedir.

FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

Yeni hafta itibariyle en yüksek mevduat faiz oranları %18 bandına çıkmış durumda. ING Bank Turuncu Hesap, Odeabank, Fibabank ve Burgan Bank müşterilerine %18 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranıyla birlikte bankaya 100 bin lira anapara yatıran vatandaşlarımız ay sonunda yaklaşık 1498 lira faiz getirisi elde etmektedirler.

Bu bankaları takip eden listenin ikinci sırasında yer alan %17,75 faiz oranıyla Alternatif Bank. Bu orana göre ay sonu faiz getirisi yaklaşık 1478 liradır.

Yeni haftada faiz yükseltme kararı veren Denizbank 30 gün-180 gün mevduat hesabı kullanımları için %17.50 faiz oranı sunmaktadır. Banka tarafından geçtiğimiz haftalarda %14, 75 faiz oranı verilirken bu hafta itibariyle faiz yükseltme kararı alındı. Denizbank yeni hafta itibariyle müşterilerine %17,50 oranında faiz getirisi sunmaktadır.

KAMU BANKALARI GERİDE KALDI

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank özel bankalardan daha düşük faiz oranı sunmaktadır. Yeni hafta itibariyle Vakıfbank %17, Ziraat Bankası %15,50 ve Halkbank %16 faiz oranı sunmaktadır.

Merkez Bankası tarafından uygulanan yüksek faiz politikası dolar kuru ve altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Yeni başkan Naci Ağbal geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte yüksek faiz uygulamalarının devam edeceğini hakkında sinyaller vermişti. Piyasalara bağımsız Merkez Bankası mesajı verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı. Türkiye’nin yüksek faiz uygulaması hangi tarihe kadar devam edecek, faiz oranları yakın zamanda düşecek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz. Merkez Bankası faiz oranlarını düşürür ise dolar kurunda yeniden sert yükselişlere şahit olacağız.