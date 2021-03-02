Bankada Hesabı Olanlara Güzel Haber! PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor!

Bankada hesabı olanlara güzel haber geldi! Ziraat Bankası, Halkbank, PTT ve Vakıfbank yeni ayla birlikte vatandaşlara güzel haber sundu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank hesabı olanlara güzel haber geldi! Peki Mart ayı itibariyle yeni gelen karar ne? Bankadan gelen hangi haber vatandaşları ilgilendiriyor?

Bankada Hesabı Olanlara Güzel Haber! PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor!

Bankalardan 2021 yılı Mart ayı itibariyle son dakika yeni anlaşma geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank tarafından imzalanan ortak protokol çerçevesinde yeni dönem resmen başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli gelişme konusunda bankalar anlaştı! Bu gelişmeye en çok bankada hesabı bulunanlar sevinecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'den hesabı olanlar güzel bir tasarruf elde edecek!

Kolay işlem başladı!

Ve beklenen gelişme yaşandı! Yeni yıla bankalardan ortak ATM adımı geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank (Kamu bankaları) ile PTT Bank dörtlü tarafça yapılan yeni protokol çerçevesinde 15 binden fazla ortak ATM hizmete alınacak. Ortak ATM protokolüyle birlikte yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf bekleniyor. 4 bankanın müşterileri de her bir ATM'den komisyon ve ücret ödemeden kolaylıkla işlem yapabilecekler. 

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre kamu bankaları öncülüğünde 4 bankadan tüketiciler için kritik öneme sahip bir adım geldi! Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaş işlemlerini ATM'ler yerine daha çok elektronik ortamda yapsa da yine de ATM'ler önemli işlemlere aracılık etmeye devam ediyor. Bu çerçevede ATM'lerin kullanımına dönük yeni projelerle tasarrufa dönük yepyeni adımlar için girişimler hızlanıyor. ATM'lerde yapılan işlemlerin vatandaşa yansıyan maliyetini hafifletmek isteyen Kamu bankaları ile PTT Bank, lisans, yazılım, bakım vb. Atm'lerin önemli giderlerini azaltacak güzel bir projede anlaşma sağladılar.

Diğer Bankalarda katılacak!

İlk olarak Ocak ayıyla birlikte başlayan ve Mart ayına kadar çok güzel giden kampanya sonrası özel bankalarda katılım sağlayacak! Bir çok özel Banka yeni ortak karara uyacak. Hem bakım, güvenlik ve diğer olaylara imkan sağlanacak!

ATM'LERDEN 1 MİLYAR TL'LİK TASARRUF İMKANI!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank'ı içine alan dörtlü protokol Kamu katılım bankalarını da dahil ederek genişleyecek. Bu bankaların farklı ATM'leri yerine artık tek bir cihaz üzerinden vatandaşa hizmet sunulacak. Yeni ATM'ler ortak tasarım içerecek şekilde görselliğe sahip olacak. Yeni ATM projesiyle 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf yapılacak. İlk etapta 15 binin üzerinde ATM Türkiye'nin her ilinde en işlek konumlara yerleştirilecek, ardından proje yaygınlaştırılacak.

ATM MERKEZİ KURULACAK

'Türkiye'nin ATM Projesi' olarak isimlendirilen bu proje ile birlikte birçok bankalar arası işlemde komisyon ve ücret devri son bulacak. Daha önce Kamu bankaları zaten bu yönde bir adım atmıştı. Bu yeni proje ile birlikte vatandaşın sırtına yüklenen komisyon ve ücret yükü bir nebze daha azalacak. Tüm işlemlerde komisyon ve ücret devri bitecek. Ortak ATM'lerde yapılacak işlemlerde tüketici hiçbir bedel ödemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:58
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YORUMLAR
Sinangüneş
Sinangüneş - 1 ay Önce

Türkiyenin sorunu ATM seçim,şu bu değil. Geçim sıkıntısı kimsede beş kuruş para yok emekli ölüyor intibak yasası ,3600 ek gösterge yok çay,yumurta,peynir Alsan 100 lira emekli maaş ,ı 2000 kira 800 elk,su ,doğalgaz 800 daha nediyeyim sünn gündem yaratıyorlar. Para yok para

Kenan
Kenan @Sinangüneş - 1 ay Önce

aldığınız emekli maaşını beğenmiyonuz ya biz onuda bulsak şükrececez

Servet ecevit
Servet ecevit @Sinangüneş - 1 ay Önce

Tabi millette para kalmadı kredi çekmeye devam ayağımızın dibinde nede olsa

emekli
emekli - 1 ay Önce

EMEKLI 2500 TL ALIYORUM KIRAM 1200 ELEKTRIK+DOGALGAZ+SU FATURASI 950 TL. EMEKLI NASIL GECINECEK BU TURKIYENIN HER ZAMANKI OLAYI ŞIMDIKI DEGIL EK İŞ SART OLUYOR. BU YASTAN SONRA KIM IS VERIR BIZE ( 58) BIZ BILDIK BILELI TURKIYE AYNI IYILESTIRMELER OLUYOR AMA PIYASADA YERINDE DURMUYOR 2020 YILINDA EVLER TAVAN YAPTI YIYECEKLER ONA KEZA TURKIYE DUZELIR INSALLAH BIRGUN NE YAPACAGIMIZI ŞAŞIRDIK ARTIK MARKETE GITMEK ISTEMIYORUM. PAHALILIK BIRSEY ALAMIYORUZ ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSIN

A Osman Pınar
A Osman Pınar @emekli - 1 ay Önce

2020 yılı başında 23-25 olan 5 litre orkide ayçiçeği yağı bile 2020 sonunda marketlerde 70-90 TL arasında satılır oldu. Demek ki ülkede enflasyon %300 ve üzeridir. TÜİK nasıl hesaplıyor enflasyonu anlamak mümkün değil. İşçi, Memur ve emekliye %6-7 zam veriliyor. Halka açıkça sizin yaşama hakkınız yok öl deniyor.

Orhan aksüt
Orhan aksüt - 1 ay Önce

Allah belanızı versin yaptığınız haberin içine tüküreyim sayfalarca okudum bende geri zekalı gibi

Temhem ATSU
Temhem ATSU - 1 ay Önce

Millette para varda ortak atmlerden para cekme kolayligi saglamislar.4 banka anlasmis ta be olmuş.Vatandasin cebine,emeklinin calisanin cebine giren birsey var mi? Yoookkk yoook...duyanlara yokk yohhh.

Nazlı kar
Nazlı kar @Temhem ATSU - 1 ay Önce

Ben emeklilikten yaşa takılmışım 2016 yılından beri yaş bekliyorum 2023 te dilekçe vereceğim ömür yeterse 6 yıl emekli maaşı almam gerekirkem hakkım hiçte hak etmeyenlere aktarılıyor kızım ünivesite mezunu atanamıyor eşim emelki iki bin 200 lirayla geçinmeye çalışıyoruz diyeceklerim böyle ben az söyleyim siz çok anlayın

Hakim Akkılıç
Hakim Akkılıç - 1 ay Önce

Çok iyi şimdi mevcüt bu 4banka atemelerden işlem yapacakmıyız

Adem çolakca
Adem çolakca @Hakim Akkılıç - 1 ay Önce

Boş gündem para olmayınca ATM olmuş neye yarar yazık

Hüseyin
Hüseyin - 1 ay Önce

Vah ne haber ne haber kaynak hürriyet ise yalandır vatandaşın bu işte zararı vardır karı yoktur aynı marketlerde poşeti vatandaşın sırtına yükledikleri gibi

Asi. Adam
Asi. Adam - 1 ay Önce

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı bu şarkıyı siz iyi birisiniz

Yasar siginc
Yasar siginc - 1 ay Önce

Bu uygulama zaten vardı yenilik müjde nedir

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