Bankada Hesabı Olanlar Bu Habere Çok Seviniyor! Ziraat Vakıfbank PTT Halkbank'ta Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor!

Ve beklenen gelişme yaşandı! Yeni yıla bankalardan ortak ATM adımı geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank (Kamu bankaları) ile PTT Bank dörtlü tarafça yapılan yeni protokol çerçevesinde 15 binden fazla ortak ATM hizmete alınacak. Ortak ATM protokolüyle birlikte yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf bekleniyor. 4 bankanın müşterileri de her bir ATM'den komisyon ve ücret ödemeden kolaylıkla işlem yapabilecekler.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre kamu bankaları öncülüğünde 4 bankadan tüketiciler için kritik öneme sahip bir adım geldi! Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaş işlemlerini ATM'ler yerine daha çok elektronik ortamda yapsa da yine de ATM'ler önemli işlemlere aracılık etmeye devam ediyor. Bu çerçevede ATM'lerin kullanımına dönük yeni projelerle tasarrufa dönük yepyeni adımlar için girişimler hızlanıyor. ATM'lerde yapılan işlemlerin vatandaşa yansıyan maliyetini hafifletmek isteyen Kamu bankaları ile PTT Bank, lisans, yazılım, bakım vb. Atm'lerin önemli giderlerini azaltacak güzel bir projede anlaşma sağladılar.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank'ı içine alan dörtlü protokol Kamu katılım bankalarını da dahil ederek genişleyecek. Bu bankaların farklı ATM'leri yerine artık tek bir cihaz üzerinden vatandaşa hizmet sunulacak. Yeni ATM'ler ortak tasarım içerecek şekilde görselliğe sahip olacak. Yeni ATM projesiyle 1 milyar TL'nin üzerinde tasarruf yapılacak. İlk etapta 15 binin üzerinde ATM Türkiye'nin her ilinde en işlek konumlara yerleştirilecek, ardından proje yaygınlaştırılacak.

ATM MERKEZİ KURULACAK

'Türkiye'nin ATM Projesi' olarak isimlendirilen bu proje ile birlikte birçok bankalar arası işlemde komisyon ve ücret devri son bulacak. Daha önce Kamu bankaları zaten bu yönde bir adım atmıştı. Bu yeni proje ile birlikte vatandaşın sırtına yüklenen komisyon ve ücret yükü bir nebze daha azalacak. Tüm işlemlerde komisyon ve ücret devri bitecek. Ortak ATM'lerde yapılacak işlemlerde tüketici hiçbir bedel ödemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 20:01