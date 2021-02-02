Bankada Hesabı Olanlar Bu Habere Çok Sevinecek!

Bunun yanı sıra ATM, banka, market ve daha birçok alan üzerinde sıkı denetim yapılırken vatandaşları sevindiren haber geldi. Yer verilen açıklamalar kapsamında belirli bankalarda hesabı bulunanlara artık yaşadı. Şöyle ki ortak ATM sistemi sayesinde bankamatik aramadan dilediğiniz yerden finans işlemlerinizi halletmeniz oldukça mümkündür.

Bankamatik Derdine Son!

Bankalar her kapsamda vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Öyle ki yeni projeler, kampanyalar derken pandemi döneminde dahi birden fazla imkâna yer verilmiştir. Bu noktada yapılan açıklamalar kapsamında vatandaşları sevindiren haber sonunda geldi.

Ziraat Bankası, Halkbank, PTT ve Vakıfbank bir araya gelerek bir ilke imza attılar. Yapılan antlaşma kapsamında ortak ATM alanlarına dair son dakika gelişmelerine yer vermişlerdir. Öyle ki yapılan çalışmalar kapsamında da 15 binden fazla ATM hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede uzak bir yere gitmeye gerek kalmadan evinizin yakınında işlemlerinizi halletmeniz oldukça mümkün olmaktadır.

Bankalardan Son Dakika Açıklaması!

Salgın önemine girilmesinin ardından insan sağlığını tehlikeye atacak tüm etkenleri ortandan kaldırmak amacıyla birden fazla çaba sarf edilmektedir. Öyle ki yapılan bu çalışmalar kapsamında temizlikten alınması gereken her tedbire kadar titiz bir çalışma yürütülmektedir.

Yer verilen bu hususlar kapsamında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da belirli çalışmalar yapılsa dahi temizlik hassa bir noktada yer alır. Virüs yayılımı ortamdan ve dokunulan alanlardan bulaşacağı için insan sağlığında büyük bir etken olarak görülmektedir.

Vatandaşlar bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmesi ile beraber devlet yetkilileri de oldukça büyük çalışmalara yer verilmişti. Bankalarda bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirerek en tehlikeli alan olan bankamatiklerde fazlasıyla titiz davranmıştı.

Bununla beraber 4 banka yeni bir protokole imza atarak yeni bir çalışamaya girmişlerdir. Yapılan çalışmalar kapsamında ise ortak ATM hizmeti oldukça cazip olup pandemi döneminde de olan riski daha aza taşımaktadır.

Ziraat bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank imzaladıkları yeni politika içerisinde komisyon ve ücret ödemeden işlem yapabilme rahatlığına erişebileceklerdir. Aynı zamanda büyük bir tasarruf yapılması yer verilen hedeflerden de bir tanesi olmaktadır.

Yapılan bu proje kapsamında ATM merkezlerinde birden fazla avantaj sağlanırken aynı zamanda kurulan odak noktaları sayesinde vatandaşlara erişim imkânı sağlar. Ek bir hizmet ya da ücret ödememden işlemlerinizi halletmeniz mümkün olurken tüketicinin de hakları bu sayede koruma altına alınacaktır. Tasarruf konusunda 1 milyara yakın bir rakam belirtilirken bu noktada oldukça hassas çalışmaların devam ettiği yapılan açıklamalar arasında yer almaktadır.

ATM Merkezi Kurulacak!

Teknolojinin de gelişmesi ile beraber bankaya ait tüm işlemler internet üzerinden yapılmaktadır. Ancak Bankamatik hala büyük bir önem kazanırken oldukça titiz çalışmalara da yer vermektedir. Öyle ki bu noktada ATM hizmetinin hala büyük bir önemi oluyorken yeni yapılan proje kapsamında tek bir cihaz üzerinden erişim sağlanacaktır.

Yapılan bu kolaylık sayesinde ileri düzeyde kolaylık sağlanmasının ardından büyük anlamda avantaj elde edilmesin de ön planda olunmaktadır. Bu kapsamda erişim imkânı konusunda birden fazla sorunun çözümlenmesinde yardımcı olacağı görülmektedir. Yapılan proje kapsamında daha detaylı bilgi aktarımları resmi kurumlar tarafından açıklanacaktır.