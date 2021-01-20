Banka Müşterisi Olun Olmayın %1,49 Oranla Kredi Fırsatı!

Birçok banka kredi kampanyası yürütse de bunları sadece müşterilerine özel olarak sunuyor. Sizde avantajları kredilerden yararlanmak için ya banka müşterisi olmak zorunda kalıyorsunuz ya da fırsatları kaçırıyorsunuz. Fakat ING Bank bu noktada yeni bir adım atıyor! İster banka müşterisi olun ister banka müşterisi olmayın bu fırsattan yararlanabilirsiniz!

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin hızla yükseldiği bu dönemde ING Bank hem banka müşterilerine hem de müşterisi olmayanlara fırsattan yararlanma şansı sunuyor. Başvurular da ödeme yolu da oldukça kolay! Cepte Kredi şansı ile herkes 36 aya kadar vadeler ve 3 ay erteleme fırsatından yararlanabilecek!

ESNEK ÖDEME

Ayrıca vatandaşlarımız bütçelerini yormadan esnek ödeme fırsatı ile avantajlardan yararlanabilirler.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

36 aya kadar vade seçeneği

%1,49 faiz oranından başlayan faizler

Şubeye gitmeden başvuru imkânı

3 ay erteleme

ESNEK ÖDEME VE 3 AY ERTELEME FIRSATI

Vatandaşlar esnek ödemenin yanı sıra aynı zamanda 90 gün erteleme şansına da sahipler.

Azalan ya da artan taksitler ödeme imkânın yanı sıra sabit miktarlı ödeme seçeneği de mevcut.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımız için sabit faizli örnek ödeme tablosu hazırladık;

20 bin Türk lirası kredisini 36 ay vade ile vatandaşlarımız %1,49 faiz oranında aylık 758 Türk lirasıyla alabilirler. Toplam geri ödemeleri ise 27 bin 294 Türk lirası olacak.

Yine 36 ay vadeli ve %1,49 faiz oranından yararlanılarak vatandaşlarımız 50 bin Türk lirasını ay da 1 bin 895 Türk lirasına ödemekteler. Toplam geri ödenen tutar da 68 bin 237 Türk lirası olmakta.

75 bin Türk lirasını ise 36 ay vade ile aylık 2 bin 843 Türk lirasına alabilirler. Toplam geri ödeme ise 102 bin 355 Türk lirası olmaktadır.

Vatandaşlarımız 100 bin Türk lirasını ise 36 ay vadeli ile, aylık %1,49 faiz ile aldıklarında aylık ödemeleri 3 bin 790 Türk lirası olmak da. Toplam geri ödenen miktar ise 136 bin 474 Türk lirasıdır.

VADE FARKININ FAİZ ETKİSİ VAR MI

Vade seçeneklerinin faize ve geri ödeme tutarlarına doğrudan etkisi olmakta. Vade uzadıkça vatandaşlarımız aylık ödemeleri düşüyor fakat faiz oranları artmakta. Kredi başvurusundan önce vatandaşlarımız kredi hesaplamalarını kullanarak kendileri evde basit hesaplamalar yapmalı ve daha sonra şubelere başvurulmalıdırlar.