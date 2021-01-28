Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Maaşlar Yatarken 740 TL Ek Ödeme Yapılacak

Maaşlarda yaşanan artış büyük bir sevinç konusu olarak dikkat çekerken emekli maaşlarında 740 TL artış gözlendi. Ek ödemeler, enflasyon farkı zammı ve seyyanen zam ile birlikte birçok emekli sevince boğuldu. Çalışanlar için yapılmış olan zamlar da birçok kesim tarafından iyi bir şekilde karşılandı. Gözler Mayıs ve Ağustos ayları içerisinde yapılacak olan toplu sözleşmelere çevrildi. Kurulacak olan pazarlık masalarından çıkacak sonuçlara göre ise ek zamlar gündeme gelebilir.

Bilindiği gibi 2021 yılı Ocak ayında TUİK Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu. Belirlenmiş olan Verilerin açıklamasının ardından, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar da böylelikle belli oldu. Bu raporlar ve bilgiler ışığında Yapılan hesaplamalara göre, memur emekliliklerine bu ay en düşük 114 lira, en yüksek 740 lira para ödeneceği ortaya çıktı.

Zamlar Sürecek!

Yıllardır milyonlarca emeklinin istemiş olduğu seyyanen zam konusu da yeniden gündeme geldi. Kısa bir süre içerisinde konu ile ilgili detaylı çalışmaların yapılacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşmelere ve iş sözleşmelerine bağlı olarak da yılın ortalarına doğru yeni zamlar gündeme gelecek.

2021 yılı içerisinde taşeron işçilerin de toplu sözleşmelere dâhil edilmiş olması ile birlikte alınacak olan maaşlarda ek zamlar ortaya çıkabilir. Emekliler için yapılan ek ödeme zammı da birçok kişiyi yeniden sevindirdi. Zamlar sonrasında maaşlardafazlalık göze çarptı. Emekliler maaşlarını çekebilmek için hemen bankalara koştu. 740 TL zamlı olarak yatmış olan maaşlar birçok emekli için sevinç kaynağı oldu.

Zamların gelmesinin ardından da birçok gelişme meydana geldi. Emekliler Derneği seyyanen zam konusu ile ilgili çeşitli görüşlerini dile getirdi. Seyyanen zam ile ilgili gelişmelerin de bir an önce devreye girmesini isteyen dernek milyonlarca emeklinin dili oldu.

Toplu sözleşmeler ile birlikte zamlar sürecek. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeler ile birlikte 2021 yılının emekliler için zam yılı olması bekleniyor. Yapılan zamların hemen ardından ise birçok kişinin alım gücünün yükseleceği tahmin ediliyor. Kaliteli bir çalışmanın meyvesi olarak da birçok çalışanın zamlarında da artış meydana geldi. Asgari ücret zammı sayesinde de birçok çalışan sevince boğuldu. Geçen senelere kıyasla çok daha fazla zam yapılmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Emekliler Zamları Beğenmesi Dikkat Çekti

Yapılan zamlar belirli bir kesim emekli tarafından yeterli bulunmasa da yapılan 740 TL zam birçok kişi tarafından pozitif karşılandı. Zamlar ile birlikte rahat bir nefes almış olan emekliler birçok açıdan kendilerini daha iyi hissetti. Korona virüs salgını ile birlikte işletmelerin kapatılması veya işçi çıkarımı yapılması ile birlikte sarsılan ülke ekonomisinde gerileme meydana gelmişti. Korona virüs salgınının etkileri giderek azalırken yaşanan satın alım düşüşünün yeniden artışa geçeceği belirtildi. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar da emeklilerin ve çalışanların yüreğine su serpti.