Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin En Az 1.431 En Fazla 4.380 Lira Yatmış Olabilir!

Koronavirüs salgını nedeniyle işsizliğin giderek artması ve işten çıkarma yasağı gelince çalışanların ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle milyonlarca vatandaş işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatmasını bekliyordu. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk aylık olarak ödenen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını müjdeledi.

OCAK AYINA İLİŞKİN İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLARA YATIYOR

Türkiye’de Ocak ayında güncel olarak 1 milyon 300 bin kişi işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre 1 milyon 320 bin kişiye 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği yatırılacak.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan vatandaşların banka hesaplarına belirlenen miktarda ödemeler Aile Bakanlığı tarafından yatırılacak. Ödemenin yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar banka hesaplarını kontrol edebilir. Güncel olarak Ocak ayının işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yatacak. Yani daha önceden başvuru yapmış ve ödeme almaya hak kazanmış kişiler ile Ocak ayında başvuru yapıp ödeme almaya hak kazanan vatandaşların hesaplarına bu paralar yatırılmış olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kişilerin ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağı, kişinin brüt kazancının yüzde 60’ına göre belirleniyor. Vatandaşlar maksimum 4.380 lira kısa çalışma ödeneği alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2021?

2021 yılı için belirlenen en düşük işsizlik maaşı 1431 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2862 lira olarak belirlenmiştir.