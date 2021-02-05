Banka Borcu Olanlar İçin Devletten Büyük Müjde! Milyonlarca Borçlu İçin Borçlarında Erteleme Fırsatı!

Kredi çeken milyonlarca vatandaş bankalara olan borçlarını ödeme noktasında pandemi dolayısıyla çok zorlanıyor. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanması noktasında vatandaşların düşen gelirleri, kredi taksit ödemelerini yapmakta ciddi zorluk yaşamasına neden oluyor. Korona virüs salgını nedeni ile vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını ödeme noktasında zorlanıyor. Vatandaşın pandemi nedeni ile borçlarını ödeyememesi nedeni ile de bankalara olan borçlardan rekor artış yaşandı. Bu gelişmeler üzerine devlet olaya el atarak, vatandaşların özellikle pandemi döneminde kullandıkları kredi ve kredi kartı borçları ile ilgili olarak erteleme fırsatı sunuyor.

Bankaların sunduğu kredileri ve kredi kartlarını kullanan vatandaşlar borçlarını ödeme noktasında güçlük çekiyor. Özellikle 6 ay ertelemeli pandemi ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanan vatandaşların ilk kredi taksit ödeme tarihlerinin gelmesi nedeni ile ekonomik olarak zorluk yaşamasına neden oluyor. Bu durumdan kaynaklı vatandaşın bankalara olan borcunun rekor seviyeye ulaşması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. İşte bu noktada devlet olaya el atarak, vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay süreyle ertelemelerine olanak veriyor. Banka borcu 6 ay ertelenerek, 2.dalganın yaşandığı pandemi sürecinde bankalara olan borçlarından dolayı vatandaşın sıkıntı yaşamaması sağlanıyor.

Banka Borçlarına 6 Ay Erteleme İmkanı

Vatandaşların bankalara olan borçları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile büyük bir müjde geldi. Milyonlarca banka borçlusu ödeme tarihleri geçen kredi ve kredi kartı ödemelerine ilişkin 6 ay erteleme imkanına sahip olabiliyor. Bu şekilde vatandaşların pandemi döneminde bankalara olan borçlarını ödemeyerek, icralık olması gibi bir durumun ortaya çıkmaması sağlanıyor.

Vatandaşın pandemi sürecinde ekonomik desteklenmesini hedefleyen bu uygulama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kredi Sicili Düzelecek

Vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları kredi sicilini olumsuz şekilde etkiliyor. Özellikle Kredi Kayıt Bürosu(KKB) puanı ciddi seviyede düşüş yaşıyor. Bu nedenle vatandaşın bankaların pandemi dönemine özel sunduğu düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanamıyor. Kredi borcu 6 ay erteleme desteği ile vatandaşın yaşadığı bu sorunda çözüme kavuşuyor.