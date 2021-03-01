Bakanlıktan kripto para açıklaması: Takip ediyoruz!

Türkiye'de kripto paralara ilişkin ciddi bir sıkıntı var. Yurt dışına para kaçırma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile yer altı dünyasının tüm işlerini saklayan piyasaya ilişkin şimdiye dek herhangi bir düzenlemeye gidilmedi. Kripto para alım satımına Türkiye'de dâhil olan kişi sayısı 2 milyon 400 bini geçti. Bitcoin ve benzeri piyasaların büyüklüğüne ilişkin sıralamada Türkiye, dünya genelinde 6'ncı sırada yer alıyor. Avrupa'da ise Türkiye'nin birinci sırada bulunduğu görülüyor.

Herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı piyasada dolandırıcılar rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Çiftlik Bank'taki gibi vatandaşlardan para alan dolandırıcıların rağbet gösterdiği kripto para piyasasında ciddi oranda vurgunlar gerçekleştiriliyor.

Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, kripto paralara ilişkin ortaya çıkan endişelerin paylaşıldığı ifade edildi. Bakanlığın Türkiye'deki durumu takip ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamında TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve diğer kurumlarla birlikte faaliyet gösterildiği kaydedildi.

328 vatandaş mağdur edildi

İstanbul merkezli gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında kripto para aracılığıyla vurgun gerçekleştiren dolandırıcılar tarafından 328 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. 37 kişiden meydana gelen çete tarafından 16 milyon TL değerinde dolandırıcılık gerçekleştirildiği tespit edildi.

Uzmanlar, kripto paralara karşı mesafeli olunmasını öneriyor. Söz konusu uzmanlar, Bitcoin ve benzer kripto para birimlerine ilişkin bir düzenlemenin bulunmamasını ciddi bir tehlike olarak görüyorlar. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), kripto paralara ilişkin muhatabın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) olduğunu ifade etti. TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) konuya ilişkin çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Piyasa değeri 1 trilyon doları buldu

Kripto para birimi olan Bitcoin'in 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştığı ifade edildi. Bütün kripto para birimlerinin 2021 senesinde piyasa değerinin iki katından fazla artış gösterdiği belirtildi. Böylece 800 milyar dolar olan piyasa değerinin yaklaşık 1,7 trilyon dolara çıktığı kaydedildi. 21 Şubat 2021 tarihinde Bitcoin, 58 bin 219 dolar ile tarihi zirveye ulaştı. 23 Şubat 2021 tarihinde ise 44 bin 889 dolara kadar indi. Bu durum, kripto paraların hiç de güvenilir bir yatırım olmadığını göstermiş oldu.

"Yatırımcılar her şeyini yitirebilir"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanı Yellen ile ECB (Avrupa Merkez Bankası) Başkanı Lagarde, yatırım aracı Bitcoin için spekülatif nitelendirmesini yaptı. Lagarde, kripto paralara ilişkin düzenleme yapılacağını söyledi. İrlanda Merkez Bankası Başkanı Makhlouf, söz konusu yatırımcıların her şeyini yitirebileceğine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 14:30