Bakanlıktan 30 Bin TL Geri Ödemesiz Hibe ve 100 Bin TL Faizsiz Kredi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, hemen her yıl çeşitli teşvik ve yönlendirme politikası kapsamında birçok kişiye faizsiz kredi ya da hibe desteği sağlıyor. 2021 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bu faizsiz kredi ve hibe desteği hız kesmeden devam ediyor. Zira Tarım ve Orman Bakanlığı çiftlik kurma amacı olan kişilere destek olma gayesiyle 30 bin TL hibe para veriyor. Bunun yanı sıra bakanlık, 100 bin TL’lik de faizsiz hayvan kredisi verebileceğinin sözünü veriyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kredi ve hibe desteğine ilişkin tüm detaylar…

Ülkemiz için son derece önemli olan tarım ve hayvancılık sektörüne destek verilmektedir. Bu desteklerin büyük bir çoğunluğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaya atılan “Köye Dönüş Projesi” projesi kapsamında köye yerleşip çiftlik kurmak ya da yapmak niyetinde olan girişimcilere 30 bin TL geri ödemesiz hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi veriyor. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda başvuru alan projenin başvuru koşulları merak ediliyor.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ ŞARTLARI

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği kredi ve hibe için başvuru yapmak yeterli ancak başvurunun kabul edilmesi gereken sağlanması gereken belli başlı koşullar var. Örneğin başvuru yapacak kişinin arı kovanı ya da küçükbaş hayvan sayısı 50’yi geçmemelidir. Büyükbaş hayvan sınırı ise 15’dir. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığına hibe başvurusu yapacak olan kişinin T.C vatandaşı olması, 41 yaşından büyük olması, vergi mükellefi esnaf veya sanatkar olmaması, herhangi bir yerde çalışmaması ve okulla ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Daha önce hibe projesinden yararlanan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvurunuzun onaylanması durumunda yetkililer tarafından size ulaşılacak ve hibe ile krediniz tarafınıza temin edilecektir.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ GEREKLİ BELGELER

Projeye başvuru yapmak için öncelikle dilekçe yazmanız ve Çiftçi Taahhütnamesini doldurmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvuru esnasında istenen belgeler şunlardır;

-Değerlendirme kriter tablosu

-Ücretli çalışmadığınızı gösteren ve SGK’dan alınan bir belge

-Kimlik belgesi fotokopisi

-Proje yerinin varsa tapusu

-Proje ile ilgili varsa eğitim belgesi

-Varsa coğrafi işaret tescil belgesi

-Okur yazarlık belgesi ya da diploma

-İkametgah belgesi

-Projenin yapılacağı yere ait kira sözleşmesi ya da tapu